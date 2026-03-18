Рублев перед стартом турнира в Майами: «Чувствую себя хорошо. Единственное – погода пока не позволяет особо тренироваться»

Рублев рассказал, над чем работал перед стартом турнира в Майами.

16-я ракетка мира Андрей Рублев поделился настроем перед началом «Мастерса» в Майами .

Россиянин начнет со второго круга матчем против Алехандро Табило или Франсиско Комесаньи.

– Из жары в Индиан-Уэллс перебрались в прохладный Майами. Как ты себя чувствуешь? Как прошла твоя поездка?

– Чувствую себя хорошо. Единственное – погода пока не позволяет особо тренироваться. За эти три дня я смог поиграть только один раз минут 40 в безумный ветер, а потом пошел дождь. Но, слава богу, еще времени достаточно, поэтому потренируемся еще.

– Немного странно. В Индиан-Уэллс у тебя тоже не было времени подготовиться.

– В Индиан-Уэллс не было физически времени, потому что я прилетел очень поздно . Сейчас хотя бы время есть. Неважно – есть тренировки или нет. Время есть, я уже адаптировался, организм привык, поэтому дальше это просто дело одного дня потренироваться и все.

– В Индиан-Уэллс в конце ты сказал, что потратишь время между турнирами на отработку специфических элементов в игре. Как это прошло и над чем ты решил поработать?

– Над приемом, подачей и дальше оттачивать те элементы, которые и так делали. Просто продолжать их улучшать. В основном подача и прием, потому что это очень важные элементы, особенно подача – она зависит только от тебя.

– А кто с тобой здесь из команды?

– Марат , физио и фитнес-тренер, – сказал Рублев в интервью каналу «Больше !».