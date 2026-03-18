Кафельников о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Причина, по которой я не смотрю наш футбол»
Кафельников иронично отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита».
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита» в игре с махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Когда у меня спрашивают причину, по которой я не смотрю наш футбол, ответ скрывается в только что назначенном пенальти в ворота Махачкалы🤪🤪🤦♂️🤦♂️!» – твитнул двукратный чемпион турниров «Большого шлема».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
51 комментарий
ты вот сейчас комментируешь новость на спортсе, но, видимо, не отдаёшь себе отчёт в её смысле.
эволюция, бессердечная ты сука...
Жалкое зрелище
Вот матчи мимо проходят, а информация нет
Уже комменты от экс судей подоспели, этот сюр оправдывать