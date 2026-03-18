Кафельников о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Причина, по которой я не смотрю наш футбол»

Кафельников иронично отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита».

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита » в игре с махачкалинским «Динамо » в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Когда у меня спрашивают причину, по которой я не смотрю наш футбол, ответ скрывается в только что назначенном пенальти в ворота Махачкалы🤪🤪🤦‍♂️🤦‍♂️!» – твитнул двукратный чемпион турниров «Большого шлема».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.