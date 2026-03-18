  Кафельников о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Причина, по которой я не смотрю наш футбол»
Кафельников о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Причина, по которой я не смотрю наш футбол»

Кафельников иронично отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита».

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита» в игре с махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. 

«Когда у меня спрашивают причину, по которой я не смотрю наш футбол, ответ скрывается в только что назначенном пенальти в ворота Махачкалы🤪🤪🤦‍♂️🤦‍♂️!» – твитнул двукратный чемпион турниров «Большого шлема».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
Ответ T622222
И прав
я тоже не смотрю. если в следующем году Факел выйдет в РПЛ, буду смотреть. борьбу за выживание. чемпионство РПЛ последних лет не стоит ничего, кроме прошлого года.
Я тоже не смотрю. Зачем тратить столько времени на крайне сомнительного качества постановки, если на спорц всё кратко и доступно с картинками опишут.
«В деньгах вся сила, брат… куплю всех!»
Так если не смотрит, то как он его увидел?
Комментарий скрыт
Ясновидящий наверное.
Кафельников хайпует
Ответ Fenomeno R9
Вот уроды (с)...
Футбол наш не смотрит, но Зенит - Динамо Махачкала не пропустил)
сколько, оказывается, людей, которые не слышали про обзоры матчей, нарезки моментов и тд.
ты вот сейчас комментируешь новость на спортсе, но, видимо, не отдаёшь себе отчёт в её смысле.
эволюция, бессердечная ты сука...
Даже болельщики Зенита, требуют пеналь в пользу Махачкалы.😁 Скоро они вообще от такого будут болеть против голубых и присоединятся к нам 😂
Эти седня вообще странные. Пишут "я болельщик Зенита и пенальти не было". Зачем писать, за кого топишь, виноватыми себя чувствуют, оправдываются?)))
Жалкое зрелище
Так это из всех щелей, нарезки, новости
Вот матчи мимо проходят, а информация нет
Уже комменты от экс судей подоспели, этот сюр оправдывать
Гонит, ещё как смотрит, страдает, но смотрит😁
Посмотрел немного. Тяжкое зрелище, понятно почему они без судей ничего не могут. Это при том, что махачкала вообще не играет
Откуда же узнал про пенальти, если не смотрит?
На спортсе прочитал
Материалы по теме
Шнякин о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Формально обороняющийся мешает бьющему, но как же это все легковесно! Каждый чих – точка»
сегодня, 16:41
Генич об 11-метровом «Зенита»: «Какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы» 🤦‍♂️»
сегодня, 16:33
Рекомендуем
Главные новости
Медведеву доставили багаж в Майами
36 минут назад
Меньшик о защите титула в Майами: «Конечно, это новый опыт, но я им вдохновляюсь»
сегодня, 16:43
Руне о сроках возвращения после травмы ахилла: «Может быть, в конце грунтового сезона или уже по ходу травяного»
сегодня, 16:05
Майами (WTA). Старт игрового дня отложен из-за дождя, Блинкова вышла во 2-й круг, Синякова выбыла
сегодня, 15:18
Майами (ATP). 1-й круг. Начало игрового дня отложено из-за дождя
сегодня, 15:15
Фриц, Пол и Тиафу сыграют на травяном турнире в Штутгарте, Кириос получит wild card
сегодня, 15:09
Маттео Берреттини: «Невероятно видеть четырех итальянцев в топ-20. Думаю, это одновременно и заслуга поколения, и результат общей работы»
сегодня, 14:18
Медведев сыграет на июньском травяном турнире в Хертогенбоше
сегодня, 13:32
Зверев о том, что хочет играть в сверхатакующий теннис: «Сложно перестраиваться, но это цена, которую я готов заплатить»
сегодня, 13:24
Гулин о ютуб-канале TBN Tennis: «Показываем настоящий теннис – как живем, питаемся, летаем, сколько это стоит»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем