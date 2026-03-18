Меньшик о защите титула в Майами: конечно, это новый опыт, но я им вдохновляюсь.

13-я ракетка мира Якуб Меньшик поделился настроем перед защитой титула на «Мастерсе» в Майами .

«Прошлый год уже остался в прошлом. Сейчас я думаю только о том, что ждет меня на этой неделе. Да, это был потрясающий опыт и отличный результат. По сути, прорыв в моей карьере произошел именно тогда.

Многое изменилось. Спустя год, возвращаясь сюда, я, конечно, испытываю особые эмоции – приятные воспоминания, мурашки по коже. Я очень рад снова быть здесь.

Тот финал стал воплощением мечты… и многое после него изменилось. Каждый, кто хочет стать игроком топ-уровня, выигрывать такие турниры и конкурировать с лучшими в мире, должен пережить подобный опыт. Я воспринимал это именно так – не как ответственность».

Также он заявил, что не хочет нагружать себя лишним давлением.

«Я хочу наслаждаться каждым моментом на корте, как и в прошлом году. Я не буду на себя давить. Даже если смотреть со стороны – медиа, зрители, все это обсуждение – я стараюсь сохранять фокус на себе.

Конечно, это новый опыт, но я им вдохновляюсь. В конечном счете впереди просто еще один турнир, к которому нужно быть готовым».