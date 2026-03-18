  Руне о сроках возвращения после травмы ахилла: «Может быть, в конце грунтового сезона или уже по ходу травяного»
Руне о сроках возвращения после травмы ахилла: «Может быть, в конце грунтового сезона или уже по ходу травяного»

Руне: знаю, что могу навязать борьбу Синнеру и Алькарасу.

Хольгер Руне высказался о доминировании в туре Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Если честно, становится скучно. Нужно больше игроков, которые смогут им бросить вызов. И не только на одном турнире, а на постоянной основе.

Я знаю, что могу навязать им борьбу. Каждый раз, когда выхожу против них на корт, понимаю, что у меня есть шансы их обыграть. И я знаю, что им обоим неудобно играть против меня – это мотивирует меня еще больше».

Также датчанин рассказал о ходе восстановления после травмы ахилла. Он порвал ахилл в октябре прошлого года на турнире в Стокгольме.

«Реабилитация идет хорошо, все движется в правильном направлении. Вчера я начал бегать – для меня это большое достижение. В целом все выглядит отлично, ощущения нормальные, так что настроен оптимистично и надеюсь скоро вернуться на корт.

Сроки возвращения? Может быть, в конце грунтового сезона или уже по ходу травяного. Где-то в этом промежутке, но все зависит от того, как быстро будет идти реабилитация. Скорее всего, понадобится около месяца полноценных тренировок на корте, чтобы почувствовать себя готовым».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.es
