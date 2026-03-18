Гулин о ютуб-канале TBN Tennis: «Показываем настоящий теннис – как живем, питаемся, летаем, сколько это стоит»

Гулин о ютуб-канале TBN Tennis: показываем настоящий теннис.

443-я ракетка мира Святослав Гулин рассказал, чем хорош ютуб-канал TBN Tennis.

– Расскажи, пожалуйста, про TBN Tennis.

– Это наш ютуб-проект с моим другом Леонидом Шейнгезихтом . Он там главный босс. Мы снимаем закулисье тенниса, делаем это как шоу.

Сейчас тяжело, потому что ютуб ограничивают, тяжелее набирать просмотры. У меня сейчас друг летал в Москву и говорит, что там в каждом теннисном клубе спрашивают, где Гулин. Говорит, что в России среди теннисистов мы довольно популярны. Вообще круто, когда в Турцию, например, приезжаешь, и к тебе юниоры подходят, фоткаются.

Многие могут подумать, что я в реальной жизни такой же оболтус, но спросите любого игрока со «Фьючерсов» – все знают, что я хороший парень. Со мной много кто дружит. Даже после инцидента ко мне люди подходили, жали руки, говорили, что хотели так же сделать, но я единственный, кому хватило эмоций (смеется).

Ни в коем случае не говорю, что я правильно сделал, но на каждом турнире ко мне игроки подходят и говорят, что я легенда.

– Что именно вы снимаете?

– Как живем, питаемся, летаем, сколько это стоит. Настоящий теннис, а не топы, которые говорят, что играют ради кайфа.

– Какой у вас главный хит?

– По просмотрам, наверное, видео из академии Рафы Надаля . Тысяч 60 просмотров. Достаточно круто. Мы там мемы вставляли, делали обзор на академию.

– Как ты попал в академию Надаля?

– Там были турниры – в январе обычно проходят. Мы туда поехали с Леней, решили снять контент – что внутри, что снаружи, сколько это стоило.

– Самого Надаля там не видел?

– Только Тони Надаля. И мы видели его яхту, его дом, – сказал Гулин в интервью Спортсу’’.

