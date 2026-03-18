  • Гулин о матче с Фоньини на «Челленджере» в Монтемаре: «Он чувствовал себя на корте в своей тарелке, а я оборванец, вышел из квала. Страшно было играть»
Гулин: я тренировался с ребятами из топ-100, обыгрывал их.

443-я ракетка мира Святослав Гулин рассказал, в чем разница между игроками топ-100 и теми, кто выступает на «Фьючерсах». 

– Есть представление, сколько ты еще готов терпеть жизнь на «Фьючерсах»?

– Каждый раз по-разному. Когда проигрываешь, всегда хочется закончить. Но очень хочется выбиться в топ – по сути, это вся твоя жизнь. Если уйдешь раньше времени, в будущем можешь себя винить. Я знаю очень много игроков, которые уходили на тяжелом этапе в жизни, а потом говорят, что лучше бы продолжали.

Ведь круто жить теннисом, любимым делом.

– Самый рейтинговый соперник, с которым ты играл – Фабио Фоньини, который тогда был в топ-90. В чем главная разница между людьми, которые вышли на этот уровень, и ребятами с «Фьючерсов»?

– Класс. Разница в классе. Он знает, что делать в нужный момент. Допустим, меня очень сильно зажало с ним играть. Было очень много народу – тысяча зрителей, я с таким впервые столкнулся. Плюс он чувствовал себя на корте в своей тарелке, а я оборванец, вышел из квала. Страшно было играть. Но очень крутой опыт. Это дало мотивацию продолжать.

– А в чем проявляется класс?

– На самом деле на задней линии мы играли достаточно ровно. Но в нужные моменты, когда 30:30, он чуть ускорит мяч, сыграет куда надо. Плохих решений не принимает.

Фоньини сам по себе не быстро играет, он больше за счет скорости соперника. Подача у него не такая сильная, я все принимал. По сути два одинаковых игрока. Просто один очень уверен и знает что делать, а второго зажимает.

Я тренировался с ребятами из топ-100, обыгрывал их. Обыгрывал Артура Фиса по юниорам – но это не считается. С такими классно тренироваться, они довольно спокойные, потому что уже богатые. Они знают, что им надо тренировать.

– Тебе что надо тренировать?

– Много чего, но финансы… Ездить с тренером очень дорого. Многим помогают федерации, выделяют тренера, который с ними ездит, но у меня такого нет.

А без тренера очень тяжело. Допустим, тяжелый матч. Даже если друзья смотрят со стороны, они могут помочь – им лучше видно, что нужно делать. Сколько я матчей проиграл из-за того, что не видел. А мне могли подсказать, например, чтоб играл справа два кросса, – сказал Гулин в интервью Спортсу’’.

«300-й теннисист в мире – просто бомж». Интервью с Гулиным, который вернулся после атаки на судью

Какой смысл сначала выкладывать все интервью, а потом день за днем куски из него?
