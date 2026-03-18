Маттео Берреттини: «Невероятно видеть четырех итальянцев в топ-20. Думаю, это одновременно и заслуга поколения, и результат общей работы»

Берреттини назвал заслугой федерации рейтинговые успехи итальянских теннисистов.

Маттео Берреттини прокомментировал то, что впервые в истории четыре итальянца входят в топ-20 рейтинга ATP.

На этой неделе в двадцатке находятся №2 Янник Синнер, №5 Лоренцо Музетти, №14 Флавио Коболли и №18 Лучано Дардери.

«Невероятно видеть четырех итальянцев в топ-20. Думаю, это одновременно и заслуга поколения, и результат общей работы.

Разные поколения помогают друг другу, мы тренируемся вместе и постоянно на связи. У нас, итальянцев, очень тесные отношения, и это позволяет нам расти вместе.

В этом есть и заслуга федерации, потому что она изменила подход к работе с молодежью, турнирами, много вложила в «Челленджеры». Ну и, конечно, есть такие уникальные таланты, как Янник и Музо.

Я горжусь тем, что приезжаю на турнир и вижу так много итальянских имен в сетке», – сказал Берреттини перед стартом «Мастерса» в Майами.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @quindicizero
А когда-то Маттео был там один, первопроходец
