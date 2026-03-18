Музетти о том, что впервые в истории четверо итальянцев входят в топ-20: «Здорово достигать успехов вместе, тем более что мы друзья»
Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал то, что впервые в истории четыре итальянца входят в топ-20 рейтинга ATP.
Вместе с ним в двадцатке находятся №2 Янник Синнер, №14 Флавио Коболли и №18 Лучано Дардери.
«Мы с Флавио и Лучано – 2002 года рождения, Янник – 2001-го, мы знаем друг друга всю жизнь. Здорово видеть на таком уровне ребят моего возраста. Мы не только вместе ездим по одним турнирам, но и делим одни и те же мечты.
Флавио и Лучано сделали что-то невероятное. К результатам Янника мы уже начинаем привыкать – победа в Индиан-Уэллс это очень важное достижение.
Если оглянуться назад, мы проделали большой путь. Мы – лица итальянского тенниса, и здорово достигать успехов вместе, тем более что мы друзья. Надеюсь, в этом году я тоже наконец возьму титул», – сказал Музетти перед стартом турнира в Майами.