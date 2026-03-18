443-я ракетка мира Гулин: «Я не получаю никаких денег от ФТР. Вообще очень разочарован в нашей сборной»

443-я ракетка мира Гулин: я не получаю никаких денег от Федерации тенниса России.

443-я ракетка мира Святослав Гулин заявил, что не получает поддержку от ФТР , хотя числится в составе сборной на 2026 год.

– По поводу федерации. По документам ты числишься в составе сборной России на 2026-й.

– Я сейчас впервые услышал, что числюсь в составе. Я не получаю никаких денег. Вообще очень разочарован в нашей сборной. По российскому рейтингу РТТ я был четвертой ракеткой России – а помощи никакой не получаю.

– Ни с разбирательством, ни со сборами…

– Никакой помощи, нет.

– Вообще с федерацией какой-нибудь контакт есть?

– Был один тренер из федерации, который меня пробил в сборную, когда я тренировался в России. Но я за это ничего не получил. Это был 2017 год примерно. После этого никакого контакта с ними не было, – сказал Гулин в интервью Спортсу’’.

