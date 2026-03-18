Зверев о том, что хочет играть в сверхатакующий теннис: «Сложно перестраиваться, но это цена, которую я готов заплатить»

Зверев о стремлении играть в сверхатакующий теннис: мне нужно найти баланс.

Четвертая ракетка мира Александр Зверев заявил о стремлении играть в сверхатакующий теннис.

«Многие теннисисты говорят о сверхагрессивной игре. Но одно дело – говорить, и совсем другое – делать. Думаю, в этом году я действительно стараюсь играть так и открыто говорю о тех изменениях, которые хочу внести.

Возможно, в матче с Синнером [в Индиан-Уэллс] я слишком сильно ушел в эту сторону, и это не сработало. Мне нужно найти баланс. Но я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении и постепенно перехожу к такой игре. Конечно, я понимаю, что это не будет работать во всех матчах, но все же принимаю все риски.

Сложно перестраиваться, но это цена, которую я готов заплатить. Мне почти 29, и я думаю, что сейчас самое время попробовать», – сказал Зверев на пресс-конференции.