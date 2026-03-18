Зверев о том, что хочет играть в сверхатакующий теннис: «Сложно перестраиваться, но это цена, которую я готов заплатить»

Зверев о стремлении играть в сверхатакующий теннис: мне нужно найти баланс.

Четвертая ракетка мира Александр Зверев заявил о стремлении играть в сверхатакующий теннис.  

«Многие теннисисты говорят о сверхагрессивной игре. Но одно дело – говорить, и совсем другое – делать. Думаю, в этом году я действительно стараюсь играть так и открыто говорю о тех изменениях, которые хочу внести.

Возможно, в матче с Синнером [в Индиан-Уэллс] я слишком сильно ушел в эту сторону, и это не сработало. Мне нужно найти баланс. Но я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении и постепенно перехожу к такой игре. Конечно, я понимаю, что это не будет работать во всех матчах, но все же принимаю все риски.

Сложно перестраиваться, но это цена, которую я готов заплатить. Мне почти 29, и я думаю, что сейчас самое время попробовать», – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Гулин о ютуб-канале TBN Tennis: «Показываем настоящий теннис – как живем, питаемся, летаем, сколько это стоит»
31 минуту назад
Соболенко прилетела в Майами и сняла видео в тигровой шубе Gucci за 37 тысяч евро
56 минут назадВидео
Гулин о матче с Фоньини на «Челленджере» в Монтемаре: «Он чувствовал себя на корте в своей тарелке, а я оборванец, вышел из квала. Страшно было играть»
сегодня, 12:03
Музетти о том, что впервые в истории четверо итальянцев входят в топ-20: «Здорово достигать успехов вместе, тем более что мы друзья»
сегодня, 11:42
443-я ракетка мира Гулин: «Я не получаю никаких денег от ФТР. Вообще очень разочарован в нашей сборной»
сегодня, 11:20
Стартовый матч Фонсеки в Майами перенесли со среды на четверг. Организаторы не смогли предоставить подходящий стадион
сегодня, 10:49
Соболенко о критике директора турнира в Дубае: «Не уверена, что после его слов вообще захочу туда возвращаться»
сегодня, 10:26
Майами (ATP). 1-й круг. Димитров поборется с Коллиньоном, Циципас – с Фери, Хуркач сыграет с Куинном, Шаповалов – с Ван де Зандшульпом
сегодня, 10:03
Майами (WTA). Селехметьева сыграет с Аранго, Захарова – с Бондар, Винус встретится с Джонс, Бадоса – с Саснович, Блинкова вышла во 2-й круг, Синякова выбыла
сегодня, 09:21
Кафельников о последних результатах Андреевой: «Она проигрывает в основном сама. Игрок такого уровня не может допускать такие грубые ошибки»
сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
