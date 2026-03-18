Стартовый матч Фонсеки в Майами перенесли со среды на четверг. Организаторы не смогли предоставить подходящий стадион

Фонсека стартует в Майами на день позже из-за проблем с кортами.

Жоао Фонсека не сыграет в среду в Майами из-за проблем с кортами. Организаторы не смогли предоставить подходящий стадион для его матча.

Изначально Фонсека должен был выйти на корт в среду, так как попал в верхную половину сетки. Однако из-за сильных дождей оказался недоступен центральный корт, расположенный на Hard Rock Stadium, который вмещает около 14 тысяч зрителей.

При этом вынести матч на один из второстепенных кортов не стали – игры Фонсеки традиционно собирают слишком большую аудиторию и уже вызывали логистические проблемы на небольших аренах.

В итоге встречу бразильца с Фабианом Марожаном перенесли на четверг. Примечательно, что Фонсека – единственный игрок из верхней части сетки, чей матч первого круга был перенесен.