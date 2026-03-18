Соболенко о критике директора турнира в Дубае: «Не уверена, что после его слов вообще захочу туда возвращаться»

Соболенко заявила, что хочет бойкотировать турнир в Дубае.

Арина Соболенко ответила на критику директора турнира в Дубае.

В феврале белоруска и Ига Швентек в последний момент снялись с тысячника в ОАЭ, чем вызвали недовольство организаторов. Салах Талак заявил , что у них не было уважительной причины для пропуска и предложил оштрафовать их на 1000 или 500 очков.

«Не думаю, что он показал себя с лучшей стороны.

Мне очень грустно видеть, что директоры турниров не защищают игроков. Их волнуют только продажи, их турнир – и все.

Я не уверена, что после его слов вообще захочу туда возвращаться. Для меня это уже слишком.

У нас есть небольшие паузы в календаре, когда я могу перезагрузиться, восстановиться, поработать и лучше подготовиться к более крупным турнирам.

Мне кажется, календарь просто сходит с ума, и именно поэтому вы видите так много травмированных игроков, игроков с тейпами, и не самый высокий уровень матчей – потому что это почти невозможно выдержать», – сказала Соболенко на пресс-конференции в Майами.

