  Соболенко о критике директора турнира в Дубае: «Не уверена, что после его слов вообще захочу туда возвращаться»
Соболенко о критике директора турнира в Дубае: «Не уверена, что после его слов вообще захочу туда возвращаться»

Арина Соболенко ответила на критику директора турнира в Дубае.

В феврале белоруска и Ига Швентек в последний момент снялись с тысячника в ОАЭ, чем вызвали недовольство организаторов. Салах Талак заявил, что у них не было уважительной причины для пропуска и предложил оштрафовать их на 1000 или 500 очков.

«Не думаю, что он показал себя с лучшей стороны.

Мне очень грустно видеть, что директоры турниров не защищают игроков. Их волнуют только продажи, их турнир – и все.

Я не уверена, что после его слов вообще захочу туда возвращаться. Для меня это уже слишком.

У нас есть небольшие паузы в календаре, когда я могу перезагрузиться, восстановиться, поработать и лучше подготовиться к более крупным турнирам.

Мне кажется, календарь просто сходит с ума, и именно поэтому вы видите так много травмированных игроков, игроков с тейпами, и не самый высокий уровень матчей – потому что это почти невозможно выдержать», – сказала Соболенко на пресс-конференции в Майами.

Наказать Соболенко и Швентек потребовал босс турнира в Дубае. А чего они натворили?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: theguardian.com
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoMiami Open
logoWTA
logoDubai Duty Free Tennis Championships
Материалы по теме
Директор турнира в Дубае о том, что Соболенко и Швентек в последний момент снялись с тысячника: «За такое нужно отбирать рейтинговые очки»
15 февраля, 16:01
