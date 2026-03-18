  • Кафельников о последних результатах Андреевой: «Она проигрывает в основном сама. Игрок такого уровня не может допускать такие грубые ошибки»
Кафельников о последних результатах Андреевой: «Она проигрывает в основном сама. Игрок такого уровня не может допускать такие грубые ошибки»

Кафельников об ошибках Андреевой: без слез, честно говоря, не могу смотреть.

Евгений Кафельников высказался об игровых проблемах Мирры Андреевой.

За последний месяц 18-летняя россиянка не защитила титулы тысячников в Дубае и Индиан-Уэллс. В Калифорнии она уступила в третьем круге Катерине Синяковой (6:4, 6:7(5), 3:6).

«Она проигрывает в основном сама. Нужно просто проанализировать, почему это происходит. Я ни в коем случае не сомневался в ее потенциале – он намного выше, чем у ее соперницы [Синяковой]. Но включились какие-то потусторонние силы, которые ей реально не дают сейчас должным образом выкладываться и использовать весь свой арсенал.

Другое дело, что нужно всегда развивать все свои сильные стороны. Я не тренер, не знаю, как идет тренировочный процесс. Но глубоко убежден, что количество всегда переходит в качество.

Такие ошибки, которые она иногда допускает… У меня просто в голове не укладывается, что игрок такого уровня – в какой-то момент первой пятерки рейтинга – допускает подобные оплошности. Просто по определению теннисист не может допускать такие грубые ошибки. У меня единственная претензия именно к этому. Ну нельзя, нельзя такое допускать – начиная с подачи и заканчивая тем же ударом справа. Без слез я, честно говоря, не могу на это смотреть», – сказал Кафельников в эфире шоу «Хардкорт» на канале First&Red.

«Пошли вы все ## ###». Истерика Мирры после нового поражения

А Мирра Андреева вообще прогрессирует? Мнения – полярные

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First&Red
Кафельников анализ про потусторонние силы, это конечно да..
Про Медведева Кафелю нечего сказать? 🤪
Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что она защитит эти титулы. В прошлом году это какое-то чудо было просто. Она хорошая теннисистка, лучшая на данный момент из наших, но про стабильный высокий уровень пока рано говорить.
