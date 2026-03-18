Бублик, Фриц и Шелтон заявились на турнир в Мюнхене, Зверев будет защищать титул
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Мюнхене, который пройдет 13-19 апреля.
В Баварии планируют выступить:
действующий чемпион Александр Зверев (4);
финалист-2024 Тэйлор Фриц (7);
прошлогодний финалист Бен Шелтон (9);
Александр Бублик (11);
Якуб Меньшик (13);
Флавио Коболли (14);
Жоао Фонсека (39);
Марин Чилич (49);
Стефанос Циципас (51).
По защищенному рейтингу на пятисотник заявился Хуберт Хуркач.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
