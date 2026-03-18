  Хачанов об упущенных матчболах во встрече с Фонсекой: «Такие матчи стараешься поскорее забыть»
Хачанов об упущенных матчболах во встрече с Фонсекой: «Такие матчи стараешься поскорее забыть»

15-я ракетка мира Карен Хачанов поделился самым запоминающимся моментом с турнира в Майами. 

– Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о тебе в Майами – это 2023 год и особенно невероятно высокий уровень твоего матча против Даниила в полуфинале. Какое место этот матч занимает в твоей памяти?

– Правда, тот год, наверное, был действительно хороший. Я помню, что и Циципаса первый раз обыграл, по-моему, на этом же турнире. Ну и просто вообще далеко прошел, показывал хороший уровень. Да, к сожалению, в полуфинале проиграл, но все равно, конечно же, один из самых запоминающихся здесь турниров в Майами.

– Кстати, как ты оцениваешь текущую форму Даниила?

– 100% он набрал форму. Даже, наверное, с конца того года у него получился такой переходный период, и он вошел в новый сезон в том же духе и на той же ноте, на которой заканчивал предыдущий. Поэтому да, это видно – он хорошо играет.

– Последний вопрос. Ты сыграл запоминающийся матч против Фонсеки в Индиан-Уэллс. Насколько трудно или легко было пережить поражение, и помогла ли тебе игра в паре с Андреем справиться с этим?

– Я бы не сказал, что запоминающийся. Такие матчи стараешься поскорее забыть. Хоть и сам по себе матч был хороший, хорошего уровня, но когда проигрываешь с двух матчболов – неважно, как играешь, хочется выиграть.

Поэтому в любом случае игра была хорошей – это самое главное. И поэтому я в принципе смотрел на эти дни, которые были передо мной до начала Майами, с оптимизмом, с позитивом.

Мы с Андреем тоже играли пару, тренировались достаточно много. Реально распределили это время, чтобы уже готовиться и к Майами, и думать на будущее – на грунт, Монте-Карло и следующие турниры. Физически готовились много, на корте проводили достаточно времени, еще даже микст успел сыграть. Поэтому записались на все возможные турниры, – сказал Хачанов в интервью каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
