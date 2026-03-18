Медведеву доставили багаж в Майами, но его команда все еще без вещей
Даниил Медведев столкнулся с проблемами при перелете из Индиан-Уэллс в Майами – его багаж был утерян авиакомпанией.
Медведев прилетел во Флориду из аэропорта Палм-Спрингс, однако по прибытии выяснилось, что все его вещи не добрались до пункта назначения.
Теннисист публично обратился к United Airlines через соцсети: «Привет, United Airlines... Мне нужна небольшая помощь. Вчера я прилетел во Флориду из аэропорта Палм-Спрингс, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами 😉... Можете помочь?»
Позже россиянин сообщил, что его сумки все же доставили, поблагодарив авиакомпанию, однако отметил, что багаж его команды по-прежнему не найден.
«Окей, небольшой апдейт. Мои сумки наконец-то приехали. Спасибо United Airlines. Но давайте теперь убедимся, что и остальные из моей команды получат свой багаж 🤔🤷♂️🙏», – твитнул Медведев.
Miami Open стартует сегодня, Медведев начнет выступление со второго круга.