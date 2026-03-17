Пегула о Соболенко и Рыбакиной: «Они высокие, мощные, с очень сильной подачей – иногда это досадно, особенно если ты не такого роста»

Пегула рассказала, в чем преимущество Соболенко и Рыбакиной.

«Это тяжело. Многие важные матчи, которые я проиграла, я проиграла им, Коко [Гауфф], победительнице турнира или соперницам из топ-5. Но я много работаю над своей игрой. Мой теннис стал чуть агрессивнее, я стала намного лучше подавать. Я работала над передвижением по корту, различными стратегиями и тактиками, которые, на мой взгляд, хорошо бы против них работали. Но они сейчас просто удивительно играют и по праву считаются двумя лучшими теннисистками в мире.

Я очень близка к победам. Это тяжело. Они высокие, мощные, с очень сильной подачей – иногда это досадно, особенно если ты не такого роста. Но я все равно считаю, что есть вещи, которые я могу делать очень хорошо и что мне надо продолжать прибавлять, чтобы навязывать им борьбу», – поделилась пятая ракетка мира на пресс-конференции перед началом турнира в Майами.

Рост Пегулы – 170 см, Соболенко – 182 см, Рыбакиной – 184 см.

