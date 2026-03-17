  Фриц может взять паузу после Майами из-за травмы колена: «Если и есть часть сезона, пропуск которой я бы перенес легче всего, то это грунт»
Фриц может взять паузу после Майами из-за травмы колена: «Если и есть часть сезона, пропуск которой я бы перенес легче всего, то это грунт»

Тэйлор Фриц может пропустить грунтовую часть сезона из-за тендинита колена, с которым он играет около года.

«Проблема началась с того, что у меня появилась боль после матчей. Ее можно было убрать во время заминки, но в итоге она спрогрессировала до того, что мне сначала стало трудно сгибать заднюю ногу при подаче, а позже – вообще нагружать правую ногу во время матчей.

Я все еще разбираюсь с коленом. В какие-то дни лучше, в какие-то – хуже, и я не знаю, почему так происходит. В Далласе, например, я чувствовал себя отлично, и [колено] не беспокоило меня на протяжении всего турнира. Я чувствовал, что отлично двигаюсь. А перед Индиан-Уэллс было иначе. Мне показалось, что я даже немного откатился назад. То же самое произошло и в Австралии.

Если после Майами не будет улучшений, возможно, придет время... немного сбавить темп в плане игры и дать травме зажить на 100%.

Это станет контрольной точкой. Если прогресса не будет, мы подумаем о следующем шаге – включая возможность продолжительного перерыва от соревнований, чтобы полностью отдохнуть и восстановиться. Если и есть часть сезона, пропуск которой я бы перенес легче всего, то это грунт. Так было и в прошлом году.

Думаю, эта неделя станет в этом плане очень показательной. Но в целом все неплохо».

В первом круге «Мастерса» в Майами Фриц сыграет с Денисом Шаповаловым или Ботиком ван де Зандшульпом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Как же так, Грунтлор?
Пегула о Соболенко и Рыбакиной: «Они высокие, мощные, с очень сильной подачей – иногда это досадно, особенно если ты не такого роста»
сегодня, 19:37
Синнер – восьмой игрок в истории, заработавший более $60 млн призовых
сегодня, 17:13
Даниил Медведев: «Я прилетел во Флориду, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами😉...»
сегодня, 16:06
Азаренко выпала из топ-190 – это ее худший рейтинг за 8 лет. Белоруска не играет с прошлогоднего US Open
сегодня, 15:37
Куэрри назвал Медведева игроком уровня топ-3, Джонсон – Джоковича
сегодня, 13:55
443-я ракетка мира Гулин: «200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит»
сегодня, 11:41
В первом круге в Майами сыграют Стивенс и Брэди – впервые на тысячнике друг с другом встретятся теннисистки не из топ-500
сегодня, 11:11
Тони Надаль о словах Алькараса про «мишень на спине»: «Дело не в этом. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее»
сегодня, 09:51
Мирра Андреева о том, какой «Шлем» хотела бы выиграть: «Подойдет любой. Я в этом плане непривередлива»
сегодня, 09:10
Бублик снялся для обложки казахстанского Tatler
сегодня, 08:21Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
