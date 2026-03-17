Фриц может взять паузу после Майами из-за травмы колена: «Если и есть часть сезона, пропуск которой я бы перенес легче всего, то это грунт»

Фриц может взять паузу после Майами из-за травмы колена.

Тэйлор Фриц может пропустить грунтовую часть сезона из-за тендинита колена, с которым он играет около года.

«Проблема началась с того, что у меня появилась боль после матчей. Ее можно было убрать во время заминки, но в итоге она спрогрессировала до того, что мне сначала стало трудно сгибать заднюю ногу при подаче, а позже – вообще нагружать правую ногу во время матчей.

Я все еще разбираюсь с коленом. В какие-то дни лучше, в какие-то – хуже, и я не знаю, почему так происходит. В Далласе, например, я чувствовал себя отлично, и [колено] не беспокоило меня на протяжении всего турнира. Я чувствовал, что отлично двигаюсь. А перед Индиан-Уэллс было иначе. Мне показалось, что я даже немного откатился назад. То же самое произошло и в Австралии.

Если после Майами не будет улучшений, возможно, придет время... немного сбавить темп в плане игры и дать травме зажить на 100%.

Это станет контрольной точкой. Если прогресса не будет, мы подумаем о следующем шаге – включая возможность продолжительного перерыва от соревнований, чтобы полностью отдохнуть и восстановиться. Если и есть часть сезона, пропуск которой я бы перенес легче всего, то это грунт. Так было и в прошлом году.

Думаю, эта неделя станет в этом плане очень показательной. Но в целом все неплохо».

В первом круге «Мастерса» в Майами Фриц сыграет с Денисом Шаповаловым или Ботиком ван де Зандшульпом.