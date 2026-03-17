Синнер – восьмой игрок в истории, заработавший более $60 млн призовых
24-летний Янник Синнер стал восьмым игроком в истории, который заработал более 60 миллионов долларов призовых.
После титула в Индиан-Уэллс, за который итальянец получил 1 151 380 долларов, его призовые за карьеру составили 60 039 831 доллар.
Больше заработали только:
Новак Джокович – $193 215 570;
Рафаэль Надаль – $134 946 100;
Серена Уильямс – $94 816 730;
Энди Маррей – $64 687 542;
Карлос Алькарас – $64 274 163;
Александр Зверев – $60 969 344.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
14 комментариев
Федерер за карьеру меньше заработал, чем Синнер к 24 годам?)
так сейчас эра сумасшедших призовых, а они хотят еще больше и больше
В оригинальной новости Федя есть, на третьем месте! Алёна Майорова, пошто Роджера не любите?
Офигеть.... Сампрас с 14 шлемами за всю карьеру заработал меньше, чем Зверев с 0 шлемов... ппц
Инфляцию по 4-5% в год за 25 лет посчитай.
Это где инфляция 4-5%?) В России разве что
Роджера забыли)
А Федя где?
Емельяненко???)))
У Федерера 130 млн
Как может Энди Маррей заработать больше Федерера призовых?
Понятно, почему Алена Майорова забыла Федерера, потому что тут все с миллионами, а Федерер уже давно миллиардер)
