Даниил Медведев: «Я прилетел во Флориду, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами 😉...»

Багаж Медведева потеряли при перелете до Флориды.

Даниил Медведев приехал из Индиан-Уэллс в Майами без багажа – его потеряли во время перелета до Флориды.

Россиянин обратился к авиакомпании и турниру в твиттере: «Привет, United Airlines... Мне нужна небольшая помощь. Вчера я прилетел во Флориду из аэропорта Палм-Спрингс, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами 😉... Можете помочь?»

«Мастерс» в Майами стартует 18 марта.