Даниил Медведев: «Я прилетел во Флориду, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами 😉...»

Багаж Медведева потеряли при перелете до Флориды.

Даниил Медведев приехал из Индиан-Уэллс в Майами без багажа – его потеряли во время перелета до Флориды.

Россиянин обратился к авиакомпании и турниру в твиттере: «Привет, United Airlines... Мне нужна небольшая помощь. Вчера я прилетел во Флориду из аэропорта Палм-Спрингс, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами 😉... Можете помочь?»

«Мастерс» в Майами стартует 18 марта.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @DaniilMedwed
Второй турнир с приключениями🤣
Уже третий) Видимо, хороший знак)
Что-то мне из репертуара Тимура Шаова посвящение авиакомпании "Дельта" вспомнилось...

Я знал, что в мире правда есть, я верил в это.
Что есть страна, где жизнь свободна и легка.
И вот компания с названием кратким «Дельта»
В компот мечты моей нагадила слегка.
Я не о сумке, сумка что — лишь скарб убогий.
В ней сотня дисков, том Шекспира и штаны.
Но почему же у меня, не у Серёги,
И не в Перми — в Нью-Йорке! Больно, пацаны…
...................................................................................................
Нет, я не нищий, есть машина, есть квартира,
Но сумку жалко, сумки нам ещё нужны.
Да подавитесь! Пусть пойдёт на дело мира,
Как говорится, лишь бы не было войны!
Когда-нибудь мой утлый призрак с бледной рожей
Войдёт в Нью-Йорк при свете палевой луны.
И будет кейсы вырывать из рук прохожих,
Искать там диски, и Шекспира, и штаны.
Только так можно помешать Даня взять титул в Майами!!!)
Ещё статьей Ниткина перед финалом
Неприятно, однако
United breaks guitars!
Как выяснилось, ракетками и кроссовками тоже не брезгуют
Они решили тормознуть Медведева...
Боты Лакост Даниного размера в СПОРТАВТОРИТИ не купишь.
Причем от авиакомпании на пост Даниила ответил... бот
