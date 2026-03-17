Даниил Медведев: «Я прилетел во Флориду, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами 😉...»
Багаж Медведева потеряли при перелете до Флориды.
Даниил Медведев приехал из Индиан-Уэллс в Майами без багажа – его потеряли во время перелета до Флориды.
Россиянин обратился к авиакомпании и турниру в твиттере: «Привет, United Airlines... Мне нужна небольшая помощь. Вчера я прилетел во Флориду из аэропорта Палм-Спрингс, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами 😉... Можете помочь?»
«Мастерс» в Майами стартует 18 марта.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @DaniilMedwed
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я знал, что в мире правда есть, я верил в это.
Что есть страна, где жизнь свободна и легка.
И вот компания с названием кратким «Дельта»
В компот мечты моей нагадила слегка.
Я не о сумке, сумка что — лишь скарб убогий.
В ней сотня дисков, том Шекспира и штаны.
Но почему же у меня, не у Серёги,
И не в Перми — в Нью-Йорке! Больно, пацаны…
...................................................................................................
Нет, я не нищий, есть машина, есть квартира,
Но сумку жалко, сумки нам ещё нужны.
Да подавитесь! Пусть пойдёт на дело мира,
Как говорится, лишь бы не было войны!
Когда-нибудь мой утлый призрак с бледной рожей
Войдёт в Нью-Йорк при свете палевой луны.
И будет кейсы вырывать из рук прохожих,
Искать там диски, и Шекспира, и штаны.