Азаренко выпала из топ-190 – это ее худший рейтинг за 8 лет. Белоруска не играет с прошлогоднего US Open
Виктория Азаренко на этой неделе опустилась на 195-ю строчку рейтинга. Это худший рейтинг экс-первой ракетки мира с марта 2018 года.
36-летняя белоруска не сыграла в этом году ни одной встречи. Последний матч в прошлом сезоне она провела на US Open, уступив в третьем круге Джессике Пегуле.
После тысячника в Майами, который Азаренко также пропускает, она покинет топ-200 – в живом рейтинге она сейчас идет 201-й.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Она из-за травмы пропускает?
Какая травма, воспаление хитрости...
Хм. А в чем хитрость? Не хочешь играть, не играй
А правда, куда она пропала?
