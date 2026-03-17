Куэрри назвал Медведева игроком уровня топ-3, Джонсон – Джоковича

Сэм Куэрри и Стив Джонсон обсудили текущих сильнейших игроков тура.

Куэрри: Не оглядывайся на рейтинг, вопрос: Медведев сейчас третий игрок в мире?

Я сам думаю, что да, основываясь на его последних двух-трех неделях. Я знаю, что это эффект недавнего, но в рейтинге Куэрри он сейчас занимает третье место в мире (улыбается).

Джонсон: Кто первый и второй?

Куэрри: Карлос – первый, Янник – второй, Медведев – третий.

Джонсон: Не знаю, я должен поставить на третье место Новака [Джоковича]. То, как он работает над своим телом последний год в своем возрасте, [играет] против молодых парней и доходит на каждом «Большом шлеме» до полуфинала-финала.

Думаю, я бы еще разыграл место между Сашей [Зверевым] и Медди. Так что я бы поставил Медди не ниже, чем на пятое место.

Куэрри: Парни вроде Фрица, Шелтона, Де Минаура, Оже-Альяссима сейчас бы хотели сыграть с Медведевым, Сашей или Новаком в четвертьфинале в Майами?

Джонсон: Если ты Фриц, то ты бы хотел сыграть с Сашей, потому что ты всегда побеждаешь (Фриц выиграл пять последних матчей на уровне ATP – Спортс’‘). Но в остальных случаях я не знаю. Это хороший вопрос.

Потому что он [Медведев] взял два титула и вышел в крупный финал. Он вернулся туда, где был последние пять лет.

Куэрри: Он точно это сделал.

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера