Куэрри назвал Медведева игроком уровня топ-3, Джонсон – Джоковича

Сэм Куэрри и Стив Джонсон обсудили текущих сильнейших игроков тура.

Куэрри: Не оглядывайся на рейтинг, вопрос: Медведев сейчас третий игрок в мире?

Я сам думаю, что да, основываясь на его последних двух-трех неделях. Я знаю, что это эффект недавнего, но в рейтинге Куэрри он сейчас занимает третье место в мире (улыбается).

Джонсон: Кто первый и второй?

Куэрри: Карлос – первый, Янник – второй, Медведев – третий.

Джонсон: Не знаю, я должен поставить на третье место Новака [Джоковича]. То, как он работает над своим телом последний год в своем возрасте, [играет] против молодых парней и доходит на каждом «Большом шлеме» до полуфинала-финала.

Думаю, я бы еще разыграл место между Сашей [Зверевым] и Медди. Так что я бы поставил Медди не ниже, чем на пятое место.

Куэрри: Парни вроде Фрица, Шелтона, Де Минаура, Оже-Альяссима сейчас бы хотели сыграть с Медведевым, Сашей или Новаком в четвертьфинале в Майами?

Джонсон: Если ты Фриц, то ты бы хотел сыграть с Сашей, потому что ты всегда побеждаешь (Фриц выиграл пять последних матчей на уровне ATP – Спортс’‘). Но в остальных случаях я не знаю. Это хороший вопрос.

Потому что он [Медведев] взял два титула и вышел в крупный финал. Он вернулся туда, где был последние пять лет.

Куэрри: Он точно это сделал.

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: подкаст The Nothing Major
По факту практически. Медди уверенно в топ 4 по большому счету.
Что отличает его от Зверева того же. это наличие БШ и немного более сильную менталку.
После таких тяжелых поражений в финалах БШ, тяжелого прошлого года, когда все списали со счетов, вернуться так ярко может только по настоящему уникальный спортсмен и человек.
Правильно сказал Синнер, Медведев нужен теннису.
Ответ Dmitry Singular
Менталка лишь немного сильнее, чем у Зверева? Ну-ну
Но с другой стороны -Зверев никогда и не падал так сильно как Медведев. Более стабилен значит. А это тоже менталка-не падать сильно
По очкам на АО и ИУ в 2026 - Медведев пятый
https://www.sports.ru/tennis/blogs/3391742.html

Это, пожалуй, ближе к реальности...
Там топ-100 посчитано, если что))
Ребята друг друга не понимают. Куерри расставляет игроков по итогам двух недель, а Джонсон берёт непонятно какой, но более длинный период. Всё равно непонятно, почему у Куерри по итогу двух недель Алькарас первый, хотя он проиграл Медведеву и, тем более, хуже Синнера.
Он хуже Медведева и Синнера не только по итогу двух недель, но и в целом
Срочно в номер, авиакомпания потеряла багаж Дани на пути в Майами https://x.com/DaniilMedwed/status/2033931805208793524
ставить даже такого Медведя, выше Императора - преступление.
видать глоры медведя отметились
Синнер и Медведев уровня топ 1 и 2 как по мне, потому что не может игрок быть первой ракеткой, даже второй, если не умеет играть на быстрых кортах. На медленных кортах все могут играть это легко, а вот на быстрых только топы
У человека карьерный шлем в его возрасте. На каких кортах он не умеет играть?))
Майами (WTA). 1-й круг. Кесслер играет с Фрех, Блинкова поборется с Кенин, Зигемунед – с Марчинко, Синякова – с Осорио
19 минут назадLive
Пегула о Соболенко и Рыбакиной: «Они высокие, мощные, с очень сильной подачей – иногда это досадно, особенно если ты не такого роста»
сегодня, 19:37
Фриц может взять паузу после Майами из-за травмы колена: «Если и есть часть сезона, пропуск которой я бы перенес легче всего, то это грунт»
сегодня, 18:15
Синнер – восьмой игрок в истории, заработавший более $60 млн призовых
сегодня, 17:13
Даниил Медведев: «Я прилетел во Флориду, а весь мой багаж – нет. Он мне немного нужен, чтобы сыграть в Майами😉...»
сегодня, 16:06
Азаренко выпала из топ-190 – это ее худший рейтинг за 8 лет. Белоруска не играет с прошлогоднего US Open
сегодня, 15:37
443-я ракетка мира Гулин: «200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит»
сегодня, 11:41
В первом круге в Майами сыграют Стивенс и Брэди – впервые на тысячнике друг с другом встретятся теннисистки не из топ-500
сегодня, 11:11
Тони Надаль о словах Алькараса про «мишень на спине»: «Дело не в этом. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее»
сегодня, 09:51
Мирра Андреева о том, какой «Шлем» хотела бы выиграть: «Подойдет любой. Я в этом плане непривередлива»
сегодня, 09:10
