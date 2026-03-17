  • 443-я ракетка мира Гулин: «200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит»
443-ракетка мира Святослав Гулин рассказал в интервью Спортсу’’ о том, как зарабатывают теннисисты не из топ-200.

– По поводу работы. Все говорят, что за пределами топ-200 люди ничего не зарабатывают, играют в минус. Это так?

– Да. Если играть только турниры, будешь в минусе. Потому что надо платить за тренировки, за перетяжку ракеток, тренеру, чтобы с тобой ездил. Поэтому часто играешь клубные матчи – там хорошо платят.

Обычно я играю в Германии, потому что там наконец сделали новое правило, что можно иметь много интернациональных игроков. Допустим, в Италии можно иметь только одного. Туда тяжелее попасть, потому что они обычно берут людей из топ-200.

Там очень хорошо платят. За матч могут 2000 евро дать. Еще и все оплачивают.

Я играл за берлинский клуб. Играл с людьми, которые в топ-200. Меня ставили третьим номером – это, конечно, неправильно, из меня пушечное мясо делали, чтобы команда хоть как-то выигрывала.

Проблема в том, что из-за клубных матчей ты теряешь месяц игры в туре. Потому что там матчи с пятницы по воскресенье. И если ты заявлен на клубный матч, ты не можешь сниматься с турнира – там очень большой штраф.

– За месяц игры за клуб сколько получается заработать?

– Если у тебя 8 матчей, по 2000 евро за матч, то 16 тысяч. Это очень сильно помогает. Клубные матчи тебя держат на плаву.

 – До куда надо доходить на турнирах ITF, чтобы что-нибудь заработать? (Турниры ITF, они же «Фьючерсы» – это третья лига профессионального тенниса – Спортс’‘).

– Если на пятнашке (турнире с призовым фондом 15 тысяч долларов – Спортс’’), то до финала или выигрывать. Тогда ты отбиваешь неделю, все затраты на проживание, перетяжку ракеток, перелеты.

– И за сезон на турнирах ITF ты зарабатываешь примерно столько же, сколько за месяц в клубе?

– В прошлом году я за год заработал 20 или 30 тысяч, с которых еще надо заплатить налоги.

– В целом по деньгам карьера на таком уровне – это то, что ты бы посоветовал 15-летнему себе?

– Честно скажу, нет. Но всегда хочешь стремиться к лучшему. Потому что, если ты в топ-200, то ты уже зарабатываешь, причем хорошо зарабатываешь.

Если бы федерация помогала и, допустим, оплачивала перелеты, как это делают другие федерации, я бы вообще ничего плохого 15-летнему себе не сказал. Если бы я был 15-летним французом, у меня были бы контракты с ракетками, мне бы оплачивали перелеты, и я бы эти 30 тысяч, заработанных на «Фьючерсах», клал бы себе в карман.

Россиянин также поделился мнением об участии в турнирах ITF.

– Топы всегда рассказывают, что на «Фьючерсах» было просто ужасно – по организации, по качеству кортов. Самое жесткое, с чем ты сталкивался?

– Когда нельзя потренироваться, потому что нет кортов. Или ты не можешь потренироваться, потому что мячи не выдают – их тупо нет. Могут поставить в 8:30 утра играть – и тебе надо проснуться бог знает во сколько, чтобы покушать, размяться. Очень тяжело.

В ITF люди играют за очки и за респект.

– Это переходный этап, никто не воспринимает это как возможность стабильно зарабатывать на жизнь?

– Это чисто начальный этап.

200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит, хотя зарабатывает бешеные деньги на теннисистах от букмекеров.

Проблема еще в том, что во всех видах спорта, кроме тенниса, можно рекламировать беттинговые компании – и они очень хорошо платят. У нас есть ютуб-канал, к нам приходил FONBET, но мы не можем их рекламировать. Хотя они предлагали очень хорошие деньги просто за интеграцию в ролики. Очень грустно, что игроков лишают денег.

200-й или 300-й футболист в мире играет в топ-5 лиг и, скорее всего, топ командах, в еврокубках, а 300-й теннисист в мире - ноунейм, которого никто кроме локальных болельщиков даже не знает, ну и на его матчи на фьючерсах по 15 человек приходит
А кто же тогда 443-ракетка мира ?Я не понял...
Я бычок подниму — горький дым затяну
Покурю и полезу домой
Не жалейте меня, я прекрасно живу
Только кушать охота порой...
Ответ Сергей Круг
Это овал брат..
Если бы 300-й теннисист зарабатывал достаточно много, куча людей бы не завершало карьеру по финансовым или иным причинам и Гулин был бы 1443 ракеткой мира)))))
Ответ Жертва ОФП брата Касаткиной
то есть для него ничего бы не изменилось!
Я очень люблю теннис! Крутейший вид спорта, смотрю его сейчас больше любого другого вида. НО! Объективно, теннис не генерирует столько денег как футбол, нба, млб, НХЛ и тд.
Ответ Рокко G
ну потому что на площадке 2 игрока 5 часов мяч пинают )
Потому что в теннисе нет столько интереса и соответственно денег как в футболе.
Тоже самое, что гандболист бы какой-нибудь спросил, чей вид спорта интересен только им и раз в 4 года на Олимпиаде всем остальным, а че у нас не такие зарплаты как в футболе.
Какой футбольный клуб 443 в рейтинге? И какие там контракты?
Ответ goga70
Там может быть Шальке, а может быть и латвийская Елгава. Это вот на трансфермаркете смотрю) А так наверное если в общем и целом, то это середняк чемпионата Польши или Бельгии какой-нибудь.
Вот зачем прикидываться, всё зависит от популярности вида спорта и денег которые там крутятся , футбол - Это №1 в спорте, а теннис? Даже в десятке нет
Ответ muslim95
Интересно, как выглядит топ-10 видов спорта по популярности на твой взгляд
"Непонятно, почему ATP так мало платит"

Потому что теннисисты не умеют считать, принимая футбольную команду из 30 человек за одного.
А раз они не умеют считать, то зачем им тогда большие крупные суммы, это как слепому подарить фотоальбом.
