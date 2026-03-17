443-я ракетка мира Гулин: «200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит»

Гулин: 200-300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж.

443-ракетка мира Святослав Гулин рассказал в интервью Спортсу’’ о том, как зарабатывают теннисисты не из топ-200.

– По поводу работы. Все говорят, что за пределами топ-200 люди ничего не зарабатывают, играют в минус. Это так?

– Да. Если играть только турниры, будешь в минусе. Потому что надо платить за тренировки, за перетяжку ракеток, тренеру, чтобы с тобой ездил. Поэтому часто играешь клубные матчи – там хорошо платят.

Обычно я играю в Германии, потому что там наконец сделали новое правило, что можно иметь много интернациональных игроков. Допустим, в Италии можно иметь только одного. Туда тяжелее попасть, потому что они обычно берут людей из топ-200.

Там очень хорошо платят. За матч могут 2000 евро дать. Еще и все оплачивают.

Я играл за берлинский клуб. Играл с людьми, которые в топ-200. Меня ставили третьим номером – это, конечно, неправильно, из меня пушечное мясо делали, чтобы команда хоть как-то выигрывала.

Проблема в том, что из-за клубных матчей ты теряешь месяц игры в туре. Потому что там матчи с пятницы по воскресенье. И если ты заявлен на клубный матч, ты не можешь сниматься с турнира – там очень большой штраф.

– За месяц игры за клуб сколько получается заработать?

– Если у тебя 8 матчей, по 2000 евро за матч, то 16 тысяч. Это очень сильно помогает. Клубные матчи тебя держат на плаву.

– До куда надо доходить на турнирах ITF, чтобы что-нибудь заработать? (Турниры ITF, они же «Фьючерсы» – это третья лига профессионального тенниса – Спортс’‘).

– Если на пятнашке (турнире с призовым фондом 15 тысяч долларов – Спортс’’), то до финала или выигрывать. Тогда ты отбиваешь неделю, все затраты на проживание, перетяжку ракеток, перелеты.

– И за сезон на турнирах ITF ты зарабатываешь примерно столько же, сколько за месяц в клубе?

– В прошлом году я за год заработал 20 или 30 тысяч, с которых еще надо заплатить налоги.

– В целом по деньгам карьера на таком уровне – это то, что ты бы посоветовал 15-летнему себе?

– Честно скажу, нет. Но всегда хочешь стремиться к лучшему. Потому что, если ты в топ-200, то ты уже зарабатываешь, причем хорошо зарабатываешь.

Если бы федерация помогала и, допустим, оплачивала перелеты, как это делают другие федерации, я бы вообще ничего плохого 15-летнему себе не сказал. Если бы я был 15-летним французом, у меня были бы контракты с ракетками, мне бы оплачивали перелеты, и я бы эти 30 тысяч, заработанных на «Фьючерсах», клал бы себе в карман.

Россиянин также поделился мнением об участии в турнирах ITF.

– Топы всегда рассказывают, что на «Фьючерсах» было просто ужасно – по организации, по качеству кортов. Самое жесткое, с чем ты сталкивался?

– Когда нельзя потренироваться, потому что нет кортов. Или ты не можешь потренироваться, потому что мячи не выдают – их тупо нет. Могут поставить в 8:30 утра играть – и тебе надо проснуться бог знает во сколько, чтобы покушать, размяться. Очень тяжело.

В ITF люди играют за очки и за респект.

– Это переходный этап, никто не воспринимает это как возможность стабильно зарабатывать на жизнь?

– Это чисто начальный этап.

200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит, хотя зарабатывает бешеные деньги на теннисистах от букмекеров.

Проблема еще в том, что во всех видах спорта, кроме тенниса, можно рекламировать беттинговые компании – и они очень хорошо платят. У нас есть ютуб-канал, к нам приходил FONBET, но мы не можем их рекламировать. Хотя они предлагали очень хорошие деньги просто за интеграцию в ролики. Очень грустно, что игроков лишают денег.

