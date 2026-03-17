В первом круге в Майами сыграют Стивенс и Брэди – впервые на тысячнике друг с другом встретятся теннисистки не из топ-500
Впервые на тысячниках пройдет матч между теннисистками не из топ-500.
Впервые в истории турниров WTA 1000 друг с другом сыграют теннисистки, не входящие в топ-500.
В первом круге тысячника в Майами встретятся 717-я ракетка мира Слоан Стивенс и 744-я ракетка мира Дженифер Брэди. Обе теннисистки попали в основную сетку по wild card.
Сейчас у чемпионки US Open-2017 Стивенс идет 14-матчевая серия поражений на уровне тура, у Брэди – трехматчевая.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
