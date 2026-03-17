  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Тони Надаль о словах Алькараса про «мишень на спине»: «Дело не в этом. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее»
5

Тони Надаль о словах Алькараса про «мишень на спине»: «Дело не в этом. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее»

Тони Надаль прокомментировал слова Алькараса о «мишени на спине».

Тони Надаль отреагировал на слова Карлоса Алькараса о том, что в матчах с ним соперники показывают «безумный уровень».

Напомним, после выхода в четвертый круг Индиан-Уэллс испанец сказал: «Честно говоря, иногда я просто устаю от того, что в каждом раунде играю против Роджера Федерера. Соперники показывают просто безумный уровень. Кажется, что у меня мишень на спине. И, возможно, они думают, что если не сыграют на таком уровне, то не смогут победить».

Тони Надаль прокомментировал это высказывание: «Я совершенно не согласен. Дело не в том, что на спине висит мишень. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее. Ты четко осознаешь, что нужно рисковать чуть больше. Не потому, что это Алькарас, а потому, что соперник знает, что Алькарас сильнее.

Уверен, что Медведев предпочел бы играть с кем-то другим, а не с Алькарасом или Синнером – но он знает, что если играет с ними, ему придется поднять свою игру на новый уровень».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @jmgmoron
logoДаниил Медведев
logoТони Надаль
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Либо это кривой перевод, либо Тони не согласился с мыслью Алькараса, а потом сказал тоже самое, но своими словами
Ответ Roman Janczewski
Либо это кривой перевод, либо Тони не согласился с мыслью Алькараса, а потом сказал тоже самое, но своими словами
Ну почти. Дядя имеет ввиду, что настраиваются не на конкретное имя, а на любого игрока который заметно превосходит остальных
Ответ Roman Janczewski
Либо это кривой перевод, либо Тони не согласился с мыслью Алькараса, а потом сказал тоже самое, но своими словами
Да, он сказал то же самое, но своими словами. никакого противоречия нет)
Было бы странно не настраиваться на первую ракетку. Естественно всем хочется показать свою лучшую игру.
Даже автоматический перевод точнее: «Дело не в том, что на тебя все смотрят свысока — я не согласен с Алькарасом в этом вопросе, — сказал Надаль. — Когда играешь против соперника, который лучше тебя, понимаешь, что нужно гораздо больше рисковать . А Алькарас лучше Медведева. Дело не в том, что Медведев более мотивирован на встречу с Алькарасом ; он просто знает, что ему нужно приложить больше усилий, чтобы победить его. Это не битва против Алькараса — это битва против лучшего . И прямо сейчас Алькарас — лучший».
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
443-я ракетка мира Гулин: «200-й или 300-й футболист в мире – миллионер, а 300-й теннисист – просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит»
сегодня, 11:41
В первом круге в Майами сыграют Стивенс и Брэди – впервые на тысячнике друг с другом встретятся теннисистки не из топ-500
сегодня, 11:11
Мирра Андреева о том, какой «Шлем» хотела бы выиграть: «Подойдет любой. Я в этом плане непривередлива»
сегодня, 09:10
Бублик снялся для обложки казахстанского Tatler
сегодня, 08:21Фото
Экс-39-ю ракетку мира Матосевича отстранили на 4 года – он занимался кровяным допингом и помогал другим игрокам нарушать антидопинговые правила
сегодня, 07:43
Алькарас набил новую татуировку
сегодня, 06:33Фото
Шамиль Тарпищев: «Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером. Даниил вернулся, и это радует»
вчера, 20:53
Радукану снялась с турнира в Майами
вчера, 20:05
Майами (ATP). Медведев попал в одну половину с Синнером, Зверевым и Рублевым, Хачанов – в четверть с Алькарасом, Бублик может сыграть с Берреттини
вчера, 19:37
Хачанов, Рублев, Алькарас и Музетти заявились на турнир в Барселоне
вчера, 18:51
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем