Тони Надаль о словах Алькараса про «мишень на спине»: «Дело не в этом. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее»

Тони Надаль прокомментировал слова Алькараса о «мишени на спине».

Тони Надаль отреагировал на слова Карлоса Алькараса о том, что в матчах с ним соперники показывают «безумный уровень».

Напомним, после выхода в четвертый круг Индиан-Уэллс испанец сказал : «Честно говоря, иногда я просто устаю от того, что в каждом раунде играю против Роджера Федерера. Соперники показывают просто безумный уровень. Кажется, что у меня мишень на спине. И, возможно, они думают, что если не сыграют на таком уровне, то не смогут победить».

Тони Надаль прокомментировал это высказывание: «Я совершенно не согласен. Дело не в том, что на спине висит мишень. Когда играешь с кем-то, кто сильнее тебя, понимаешь, что нужно бить агрессивнее. Ты четко осознаешь, что нужно рисковать чуть больше. Не потому, что это Алькарас, а потому, что соперник знает, что Алькарас сильнее.

Уверен, что Медведев предпочел бы играть с кем-то другим, а не с Алькарасом или Синнером – но он знает, что если играет с ними, ему придется поднять свою игру на новый уровень».