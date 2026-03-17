Мирра Андреева о том, какой «Шлем» хотела бы выиграть: «Подойдет любой. Я в этом плане непривередлива»
Мирра Андреева ответила на вопросы болельщиков.
– Какую самую важную вещь ты напоминаешь себе перед матчами?
– Я просто думаю о том, насколько сильно я хочу победить. Я делаю это для той маленькой девочки, которая всегда мечтала играть на больших турнирах и аренах. Я делаю это для себя, для той маленькой девочки и для моей команды. Это очень мотивирует меня. Мне проще играть, когда я об этом помню (улыбается).
– Какой «Большой шлем» ты бы хотела выиграть?
– Честно говоря, подойдет любой (смеется). Я в этом плане непривередлива. Какой бы ни был первым, я буду ему рада.
– Какой у тебя любимый цвет?
– Сиреневый.
– Кто тебе больше всего нравится вне тенниса?
– Так... Очевидно, Коби Брайнт. Легенда. И сейчас я увлечена «Формулой-1» – мой фитнес-тренер большой фанат Макса Ферстаппена, и мне тоже нравится его стиль вождения. Льюис Хэмилтон тоже классный. И Леброн Джеймс. Четыре человека.
– Как дела у вас с Кончитой? У вас хороший вайб.
– Я бы сказала, что мы с ней очень похожи. Она любит шутить и дурачиться, я тоже. Но мы всегда знаем, когда пора стать серьезными и начать работать. Думаю, поэтому это так здорово работает и поэтому у нас хорошие взаимоотношения.
Интересно, кстати, та маленькая девочка так же безбожно материлась и посылала на ### всех собравшихся?))
