  • Мирра Андреева о том, какой «Шлем» хотела бы выиграть: «Подойдет любой. Я в этом плане непривередлива»
Мирра Андреева ответила на вопросы болельщиков.

– Какую самую важную вещь ты напоминаешь себе перед матчами?

– Я просто думаю о том, насколько сильно я хочу победить. Я делаю это для той маленькой девочки, которая всегда мечтала играть на больших турнирах и аренах. Я делаю это для себя, для той маленькой девочки и для моей команды. Это очень мотивирует меня. Мне проще играть, когда я об этом помню (улыбается).

– Какой «Большой шлем» ты бы хотела выиграть?

– Честно говоря, подойдет любой (смеется). Я в этом плане непривередлива. Какой бы ни был первым, я буду ему рада.

– Какой у тебя любимый цвет?

– Сиреневый.

– Кто тебе больше всего нравится вне тенниса?

– Так... Очевидно, Коби Брайнт. Легенда. И сейчас я увлечена «Формулой-1» – мой фитнес-тренер большой фанат Макса Ферстаппена, и мне тоже нравится его стиль вождения. Льюис Хэмилтон тоже классный. И Леброн Джеймс. Четыре человека.

– Как дела у вас с Кончитой? У вас хороший вайб.

– Я бы сказала, что мы с ней очень похожи. Она любит шутить и дурачиться, я тоже. Но мы всегда знаем, когда пора стать серьезными и начать работать. Думаю, поэтому это так здорово работает и поэтому у нас хорошие взаимоотношения.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @WTA
Ну раз сделала для той маленькой девочки, два. А потом надо какой-то другой стимул искать.
Интересно, кстати, та маленькая девочка так же безбожно материлась и посылала на ### всех собравшихся?))
Пару раз бывало, да. Хотя она вроде ещё в юниорках за словом в карман не лезла
больше всего ей нравятся негры получается
Кобе, Хэмилтон, Леброн, Снуп Догг... Да уж... Это не просто совпадение)
Какой шлем с такой менталкой, когда чуть что идет не так, то сразу слёзы, крики, психи и тп, прогресса нет, скоро уже из десятки вылетит и будет получать топов уже в 1/8, если дойдет ещё туда, короче шлемом тут и не пахнет, развития не видно.
Так слёзы оттого, что как минимум уже должно быть два мейджора, а их нет.
С чего вдруг прям должны, какие предпосылки? Любая из нынешней топ-4 гораздо сильнее и по скиллу и по менталке, по-этому именно они и берут Шлемы, а не Мирра.
Буассон для начала обыграй
Вижу будущее: она выиграет НИКАКОЙ турнир серии большого шлема))
может Кубок Королев в Эр Рияде!?).
Если такое появится, то очевидно, туда должны позвать тех кто уже брал тбш, давай прикинем кто это может быть из действующих теннисисток.
Арина
Елена
Коко
Ига
Мэдисон
Барбара
Маркета
Наоми
...
Алена
Эмма
Винус(бонус)
Где тут место для Мирры?)
Комментарий удален модератором
Зачем вас учитывать?
У девочки зафорсированное развитие. Ей задают разные вопросы - она на все отвечает с чрезвычайным апломбом.
Если бы мать шлепнула по губам за мат в нормальной семье - вряд ли это покажется радикальным. А тут какое-то месиво розово-коричневое получаем от старлетки. "Коби -Брайан-ми-ми-ми!"...
Чем больше сдадим(шлемов), тем меньше дадут(с)..
Опять диванные накинулись. Сидя на диване, попивая пивко и пропердывая рваные треники, судят об успешных людях-)))
