Экс-39-ю ракетку мира Матосевича отстранили на 4 года – он занимался кровяным допингом и помогал другим игрокам нарушать антидопинговые правила

Экс-39-ю ракетку мира отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на четыре года отстранило экс-39-ю ракетку мира и тренера Маринко Матосевича за нарушение антидопинговых правил.

В ходе расследования установили, что в период с 2018 по 2020-й австралиец совершил пять нарушений. В том числе он сам использовал кровяной допинг, пока был действующим спортсменом, содействовал другому игроку в кровяном допинге, советовал, как избежать положительных тестов, а также употреблял и хранил кленбутерол.

Одно обвинение в хранении и использовании кленбутерола было отклонено независимым трибуналом из-за отсутствия доказательств, хотя было отмечено, что оно было вероятным.

Матосевич отрицал все обвинения по ходу разбирательства, но незадолго до слушания признался в использовании кровяного допинга в заявлении для The First Serve.

«У меня были проблемы со здоровьем. Я глупо и опрометчиво сделал переливание крови в Морелосе. Мне было так отвратительно от самого себя, что я завершил карьеру на следующей неделе, в 32 года. Очень скоро я понял, какой замечательной была моя жизнь и каким серьезным и безрассудным было мое решение. Я не соприкасался с теннисом почти два года, с профессиональным – три».

Помимо этого, австралиец обвинил ITIA в коррумпированности и призвал к «свержению» существующих теннисных систем: «Они изымают ваш телефон под угрозой и возбуждают судебные дела на основании предположениях о фотографиях и сообщениях, которым буквально больше 5 лет.

Весь этот процесс коррумпирован и лишен достоверности, как мы убедились за последние несколько лет! Это искусственные правила, которые меняются по прихоти и в угоду сомнительным целям; они не являются ни моральными, ни справедливыми! Другие обвинения в «соучастии», которые они выдвигают против меня – полный абсурд. Они основаны исключительно на сообщениях многолетней давности с использованием еще более вымышленных законов, таких как «намерение».

На слушание Матосевич не пришел.

Из-за нарушений, связанных с кровяным допингом, его результаты на «Челленджерах» в Морелосе и Индиан-Уэллс в 2018-м аннулированы. Он также должен вернуть призовые.

Австралиец провел последний матч в карьере в феврале 2018-го, но в списке завершивших карьеру игроков появился только в ноябре 2024-го. Матосевич также был тренером Кристофера О’Коннелла и Джордана Томпсона.