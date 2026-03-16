Шамиль Тарпищев: «Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером. Даниил вернулся, и это радует»

Тарпищев: Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером.

Шамиль Тарпищев оценил последние результаты Даниила Медведева .

Россиянин дошел до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где на двух тай-брейках уступил Яннику Синнеру .

«Я считаю, что Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером. Потому что Даниил вернулся! И это радует. Оба матча: и полуфинал, и финал – были очень содержательные. На длинных розыгрышах он превосходил и одного, и второго лидера.

В финале Синнер удачнее рисковал в ключевых очках. Но при счете 4:4 Синнер уже был подсевший. Медведев был более свежим. Если бы матч затянулся, преимущество было бы у Медведева. Сейчас Даниил играет, как в лучших своих матчах против Надаля и Джоковича ».

Также президент ФТР считает, что Медведев может выиграть турнир «Большого шлема» в 2026 году.

«Подчеркиваю, что если Медведев будет готовиться к главным турнирам, как Джокович, а не играть все подряд, то вполне реально, что он сможет выиграть турниры «Большого шлема». Нужен разумный календарь. Ему не нужно растрачивать энергию попросту», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

