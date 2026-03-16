Шамиль Тарпищев: «Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером. Даниил вернулся, и это радует»

Шамиль Тарпищев оценил последние результаты Даниила Медведева.

Россиянин дошел до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где на двух тай-брейках уступил Яннику Синнеру.

«Я считаю, что Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером. Потому что Даниил вернулся! И это радует. Оба матча: и полуфинал, и финал – были очень содержательные. На длинных розыгрышах он превосходил и одного, и второго лидера.

В финале Синнер удачнее рисковал в ключевых очках. Но при счете 4:4 Синнер уже был подсевший. Медведев был более свежим. Если бы матч затянулся, преимущество было бы у Медведева. Сейчас Даниил играет, как в лучших своих матчах против Надаля и Джоковича».

Также президент ФТР считает, что Медведев может выиграть турнир «Большого шлема» в 2026 году.

«Подчеркиваю, что если Медведев будет готовиться к главным турнирам, как Джокович, а не играть все подряд, то вполне реально, что он сможет выиграть турниры «Большого шлема». Нужен разумный календарь. Ему не нужно растрачивать энергию попросту», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
На этом конкретном турнире входит, все верно)
Старческий брэд
Думаю, рановато делать такие выводы. имхо
Поживём -- увидим. Доживём -- узнаем.))
Мужской финалист крут, входит в тройку, все дела. А что ШАТ может сказать о финалистке?
Поручик,молчать.....
он входит туда куда входит
Год назад сказать, что он он будет превосходить их в розыгрышах!, просто удивительно, но это так.
Меньше надо пить!
Пить меньше надо!
Ну по этому сезону да. Вопрос то о ко в том это всплеск или Даня вернулся
Не уверен, что вице-президент тоже так думает
