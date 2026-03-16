Радукану снялась с турнира в Майами

Эмма Радукану , Майя Джойнт и Сонай Картал пропустят турнир WTA 1000 в Майами.

Британка снялась из-за болезни, Джойнт и Картал – из-за проблем с поясницей. Их места в сетке займут лаки-лузеры.

Соревнования начнутся 17 марта.