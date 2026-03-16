  Майами (ATP). Медведев попал в одну половину с Синнером, Зверевым и Рублевым, Хачанов – в четверть с Алькарасом, Бублик может сыграть с Берреттини
Опубликована сетка «Мастерса» в Майами, который стартует 18 марта.

В верхней четверти сыграют Карлос Алькарас (1), Тэйлор Фриц (6) и Карен Хачанов (14).

Испанец начнет матчем с Жоао Фонсекой или Фабианом Марожаном, россиянин – с Джеймсом Даквортом или Роберто Баутиста-Агутом.

Во вторую четверть попали Лоренцо Музетти (4), Алекс де Минаур (5) и Александр Бублик (10). 

На казахстанца выйдет Александр Мюллер или Маттео Берреттини, на австралийца – Стефанос Циципас или квалифаер.

В третьей четверти турнир начнут Александр Зверев (3), Бен Шелтон (8) и Даниил Медведев (9). Соперником финалиста Индиан-Уэллс станет Рей Сакамото (WC) или Александар Ковачевич.

В нижнюю четверть попали Янник Синнер (2), Феликс Оже-Альяссим (7) и Андрей Рублев (15).

Россиянин встретится с Алехандро Табило или Франсиско Комесаньей, итальянец – с Дамиром Джумхуром или квалифаером.

На действующего чемпиона Якуба Меньшика (12) выйдет Себастьян Баес или кто-то из квалификации.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Связку Алькарас-Синнер Медведев не сдюжил, попробует теперь Синнер-Алькарас )
У Даниила ближайшие потенциальные соперники выглядят так примерно: Kovacevic -> Cerundolo (18) -> Shelton (8)
Ну Фонсеки нет и на том спасибо)
Ответ bidon
У Даниила ближайшие потенциальные соперники выглядят так примерно: Kovacevic -> Cerundolo (18) -> Shelton (8) Ну Фонсеки нет и на том спасибо)
А Тьен? вот ученика только и не хватало ко всем прочим радостям....
Синнер заранее готовил речь победителя солнечного дубля
Фабиан Антихрист Марожан или Жоао Фонсека уже во втором матче у Карася
А далее пласт челенджеристов и де миноров
По сути, у Карлоса до финала только из сложностей - второй круг и Фритц.

У Синнера на старте халява, но чф пф - будут сложнее.
Рекомендуем
Главные новости
Шамиль Тарпищев: «Медведев сейчас входит в мировую тройку наряду с Алькарасом и Синнером. Даниил вернулся, и это радует»
вчера, 20:53
Радукану снялась с турнира в Майами
вчера, 20:05
Хачанов, Рублев, Алькарас и Музетти заявились на турнир в Барселоне
вчера, 18:51
Веснина о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Если бы Медведев вытащил Синнера на третий сет, то вполне были бы шансы»
вчера, 18:06
Впервые в истории четыре итальянца вошли в топ-20 рейтинга ATP
вчера, 17:47
Соболенко о мотивации в матче с Рыбакиной: «Очень устала проигрывать большие финалы»
вчера, 16:45
Синнер одержал 100-ю победу на «Мастерсах»
вчера, 15:41
Медведев об эмоциях после финала в Индиан-Уэллс: «Я уже в том возрасте, когда надо стараться выигрывать»
вчера, 15:22
Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
вчера, 14:52
Евгений Кафельников: «Медведев заслужил место в топ-10 по итогам турнира в Индиан-Уэллс»
вчера, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем