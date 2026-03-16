Майами (ATP). Медведев попал в одну половину с Синнером, Зверевым и Рублевым, Хачанов – в четверть с Алькарасом, Бублик может сыграть с Берреттини
Опубликована сетка «Мастерса» в Майами, который стартует 18 марта.
В верхней четверти сыграют Карлос Алькарас (1), Тэйлор Фриц (6) и Карен Хачанов (14).
Испанец начнет матчем с Жоао Фонсекой или Фабианом Марожаном, россиянин – с Джеймсом Даквортом или Роберто Баутиста-Агутом.
Во вторую четверть попали Лоренцо Музетти (4), Алекс де Минаур (5) и Александр Бублик (10).
На казахстанца выйдет Александр Мюллер или Маттео Берреттини, на австралийца – Стефанос Циципас или квалифаер.
В третьей четверти турнир начнут Александр Зверев (3), Бен Шелтон (8) и Даниил Медведев (9). Соперником финалиста Индиан-Уэллс станет Рей Сакамото (WC) или Александар Ковачевич.
В нижнюю четверть попали Янник Синнер (2), Феликс Оже-Альяссим (7) и Андрей Рублев (15).
Россиянин встретится с Алехандро Табило или Франсиско Комесаньей, итальянец – с Дамиром Джумхуром или квалифаером.
На действующего чемпиона Якуба Меньшика (12) выйдет Себастьян Баес или кто-то из квалификации.
Ну Фонсеки нет и на том спасибо)
А далее пласт челенджеристов и де миноров
По сути, у Карлоса до финала только из сложностей - второй круг и Фритц.
У Синнера на старте халява, но чф пф - будут сложнее.