Майами (ATP). Медведев попал в одну половину с Синнером, Зверевым и Рублевым, Хачанов – в четверть с Алькарасом, Бублик может сыграть с Берреттини

Опубликована сетка «Мастерса» в Майами, который стартует 18 марта.

В верхней четверти сыграют Карлос Алькарас (1), Тэйлор Фриц (6) и Карен Хачанов (14).

Испанец начнет матчем с Жоао Фонсекой или Фабианом Марожаном, россиянин – с Джеймсом Даквортом или Роберто Баутиста-Агутом .

Во вторую четверть попали Лоренцо Музетти (4), Алекс де Минаур (5) и Александр Бублик (10).

На казахстанца выйдет Александр Мюллер или Маттео Берреттини , на австралийца – Стефанос Циципас или квалифаер.

В третьей четверти турнир начнут Александр Зверев (3), Бен Шелтон (8) и Даниил Медведев (9). Соперником финалиста Индиан-Уэллс станет Рей Сакамото (WC) или Александар Ковачевич.

В нижнюю четверть попали Янник Синнер (2), Феликс Оже-Альяссим (7) и Андрей Рублев (15).

Россиянин встретится с Алехандро Табило или Франсиско Комесаньей, итальянец – с Дамиром Джумхуром или квалифаером.

На действующего чемпиона Якуба Меньшика (12) выйдет Себастьян Баес или кто-то из квалификации.

