Хачанов, Рублев, Алькарас и Музетти заявились на турнир в Барселоне
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Барселоне, который пройдет 13-19 апреля.
В Каталонии планируют выступить:
Карен Хачанов (15);
Андрей Рублев (16);
двукратный чемпион Карлос Алькарас (1);
Лоренцо Музетти (5);
Алекс де Минаур (6);
Феликс Оже-Альяссим (8);
чемпион-2024 Каспер Рууд (12);
Лернер Тьен (21).
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Придем посмотреть!
