  Веснина о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Если бы Медведев вытащил Синнера на третий сет, то вполне были бы шансы»
Веснина о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Если бы Медведев вытащил Синнера на третий сет, то вполне были бы шансы»

Веснина о поражении Медведева от Синнера: матч упущенных возможностей.

Елена Веснина прокомментировала поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в финале в Индиан-Уэллс – 6:7(6), 6:7(4).

«Эту встречу можно назвать матчем упущенных возможностей. Казалось, что все так близко, а оказалось, что очень далеко. Даня не реализовал свои шансы. Не получилось довести дело до конца – преимущество 4:0 на тай-брейке во втором сете. Если бы Медведев вытащил Синнера на третий сет, то вполне были бы шансы.

Янник, конечно же, в некоторых компонентах превосходил, но при этом Даня умеет бороться и находил выходы, чтобы доставить неудобства итальянцу. Я получила огромное удовольствие от просмотра матча! Было обидно, что не получилось перевести эту встречу в третий сет», – цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
Медведев не может подряд в решающих играх победить Алькараса и Синнера. .. А перед этим он играл с прошлогодним победителем Дрейпером..А что он может тогда? Если уровень игры будет таким , то одного из них он может обыграть . А если травма у кого то из них или ранний вылет, то шанс на ТБШ всегда будет и даже больше чем на 25 шлем Джоковича, который уже ны вывозит из за возраста в 3 сетовом формате.
Медведев вернул близкий к своему лучшему уровню игры, но что по-прежнему бросается в глаза в его игре - это очень слабые навыки у сетки. Тот мяч, что он пропустил в корт на тай-брейке первого сета, скорее всего, он не сыграл именно из-за неуверенности в игре слёта. Сколько же раз всего Синнер обвёл за матч Медведева - трудно сосчитать.
В розыгрышах Даниил как раз был получше, Синнер выживал подачей, иначе дело бы и не дошло до этих злосчастных тайбрейков. % реализации первой подачи у Синнера был запредельный.
Слабость Медведева в игре у сетки общеизвестна и коррекции уже не поддастся, надо играть с тем, что есть. С форхенда вот вполне неплохо атаковал по ходу матча, но в решающие моменты всё-таки зажался - трудно заставлять себя играть в несвойственной манере. По мне, так Мэд и без того выше головы прыгнул относительно ожиданий - я уж думал, он всё как топ-игрок, ан нет, оказывается, может ещё поддать жару. Пройти связку Алькарас-Синнер было бы слишком уж крутым скачком из подвала на пик. Продолжит в том же духе - может ещё мастерсов ухватить (шлем всё же врядли).
Если бы не применимо к теннису, может, ещё чуть не выиграл.😂😂😂
А если бы Алькарас затащил Медведева в третий сет с сет- болов во втором, то выиграл бы в трех
Он бы сам сдох после матча с Карлосом
