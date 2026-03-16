Веснина о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Если бы Медведев вытащил Синнера на третий сет, то вполне были бы шансы»

Веснина о поражении Медведева от Синнера: матч упущенных возможностей.

Елена Веснина прокомментировала поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в финале в Индиан-Уэллс – 6:7(6), 6:7(4).

«Эту встречу можно назвать матчем упущенных возможностей. Казалось, что все так близко, а оказалось, что очень далеко. Даня не реализовал свои шансы. Не получилось довести дело до конца – преимущество 4:0 на тай-брейке во втором сете. Если бы Медведев вытащил Синнера на третий сет, то вполне были бы шансы.

Янник, конечно же, в некоторых компонентах превосходил, но при этом Даня умеет бороться и находил выходы, чтобы доставить неудобства итальянцу. Я получила огромное удовольствие от просмотра матча! Было обидно, что не получилось перевести эту встречу в третий сет», – цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера