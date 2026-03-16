Впервые в истории четыре итальянца вошли в топ-20 рейтинга ATP

Впервые в истории сразу четверо итальянцев вошли в топ-20 рейтинга ATP .

По итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс в двадцатке на 18-й строчке дебютировал Лучано Дардери .

Янник Синнер остается вторым, Лоренцо Музетти - пятым, а Флавио Коболли поднялся на 14-е место.