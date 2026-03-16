Соболенко о мотивации в матче с Рыбакиной: «Очень устала проигрывать большие финалы»

Соболенко: все финалы, которые я проиграла, многому меня научили.

Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы над Еленой Рыбакиной в финале в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:3, 7:6(6).

– Вы первая ракетка мира, в вашем послужном списке уже было 22 титула, но в финале вы выглядели очень напряженной. Это из-за соперницы, из-за тебя самой или из-за турнира?

– Как я уже говорила перед финалом, я очень устала проигрывать большие финалы. Поймите правильно, соперницы играли невероятно, но и я боролась, зарабатывала шансы – и много раз их упускала.

Поэтому в этом финале, когда я так начала первый сет и первый гейм второго, я была очень недовольна. Я просто пыталась что-то найти, придумать способ выиграть этот матч для себя, чтобы почувствовать больше уверенности перед следующими финалами. Думаю, именно поэтому.

– Очевидно, вы можете выигрывать большие титулы – у вас их очень много. Но вы сами говорите, что разочарованы некоторыми упущенными финалами. Есть ли что-то, чему вы научились за последний год в плане того, как перезагружаться и настраиваться в нужные моменты?

– Думаю, все приходит с опытом. Все финалы, которые я проиграла, тоже многому меня научили. Главное – матч никогда не заканчивается, пока он действительно не закончился. Даже если у соперницы матчбол, у тебя все равно есть шанс вернуться в игру.

Наверное, я научилась тому, что нужно оставаться психологически сильной в любой ситуации. Несмотря на все проигранные большие финалы и очень болезненные поражения, я все равно выхожу на корт и, даже когда игра идет не так, могу держать концентрацию и продолжать бороться.

– После такого сложного матча и при такой жаре, как у вас вообще хватило сил поднять трофей над головой?

– Этот трофей очень тяжелый. Честно говоря, я была просто выжата. После матча у меня даже были судороги. Было очень жарко – прямо кипящая жара, такое ощущение.

Но я подумала: «Так, мне нужна хорошая фотография» (улыбается). Надо поднять трофей.

Я просто собрала все оставшиеся силы – и сделала это, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

