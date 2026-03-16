  Медведев об эмоциях после финала в Индиан-Уэллс: «Я уже в том возрасте, когда надо стараться выигрывать»
Медведев об эмоциях после финала в Индиан-Уэллс: «Я уже в том возрасте, когда надо стараться выигрывать»

Даниил Медведев ответил, жалеет ли об упущенных шансах в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Янника Синнера

Россиянин вел 4:0 на тай-брейке второго сета, но затем проиграл семь розыгрышей подряд. В итоге итальянец победил 7:6(6), 7:6(4) и взял титул в Индиан-Уэллс.

– Жалею – нет. Но когда ты проигрываешь, неважно, как ты играл, послевкусия победы никогда нет. То, что играл неплохо, что это может что-то дать на следующих турнирах, – возможно. Но я уже в таком возрасте… Когда тебе 20 лет и ты хорошо сыграл против Янника – как, может быть, получилось у Фонсеки, – это такой буст на будущее. А мне тут уже надо было стараться выигрывать, что я, естественно, и пытался сделать, но у меня не получилось.

Но то, что я вообще так сыграл турнир, обыграл Карлоса, – это, конечно, да, это буст уверенности на будущее. Остался один турнир на харде – больше уверенности на Майами. Потому что потом грунт, потом трава – там уже все заново, другая часть сезона. Поэтому надеюсь, что в Майами, если я смогу показать такой же хороший теннис, как здесь и в Дубае, то, может быть, будет хороший результат.

– У нас в головах мысли, что праймовый Медведев вернулся. А у тебя внутри? Это дает тебе такую уверенность, как в 2019-2020 годах?

– Дает. Но даже в тех годах это всегда могло уйти на какой-то турнир – как было в Дохе и в Роттердаме по разным причинам, их может быть очень много. И вернуться это может точно так же, в каком-то смысле случайно. Потому что в Дубае до турнира я вообще не мог ни одного мяча попасть в корт – это было примерно как перед US Open в Цинциннати. Я думал: «Окей, что вообще происходит?»

А потом в Дубае как-то смог что-то поймать, какую-то уверенность. Поэтому в Майами я постараюсь это продолжить. И обычно у меня получается: когда я поймал эту волну… Но опять же, если смотреть и 2021 год, и 2020-й, и 2019-й, и 2023-й – бывали и матчи, и турниры, и моменты, когда это все пропадало. Поэтому просто надо продолжать работать, стараться. Чем больше ты сможешь ловить такую волну, как здесь и в Дубае, тем выше ты будешь в рейтинге, тем больше у тебя будет шансов обыграть Карлоса, Янника и других крутых игроков. И, естественно, это то, что я постараюсь сделать конкретно в Майами на следующей неделе.

– А у тебя есть понимание, в чем ты сейчас хуже Янника и Карлоса? И хуже ли ты хоть в чем-то?

– Если брать сегодня и вчера – наверное, не во многом. Может, даже в чем-то я был лучше Карлоса. Янника я лучше ни в чем не был, но был просто близок к его уровню. Я лучше, чем Карлос, подавал, но Янник подавал намного лучше меня сегодня – и намного лучше всех, с кем я играл в этом году (улыбается). Слева я там хорошо бил, может, даже лучше Янника. В розыгрышах, в принципе, была борьба, но он подавал очень хорошо – и это давит на тебя, ты устаешь. Думаю, примерно то же самое было и у Карлоса вчера.

В чем они лучше? В стабильности, в том, что они так играют весь год. У меня чаще бывают провалы. Я всегда говорил: чтобы их обыграть, ты должен быть на своем лучшем уровне – на котором я был вчера и сегодня. А они должны быть, может быть, чуть-чуть не на своем лучшем. Я не знаю, что Янник думает о своем уровне сегодня. Карлос вчера был не на своем лучшем, но это нормально: в теннисе ты не можешь всегда играть на лучшем уровне. У них этот уровень намного чаще присутствует в течение сезона, чем у меня, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Спасибо за игру Даня! Порадовал. И разбор очень адекватный.
Спасибо за эмоции,это было что то
Медведев умный и адекватный теннисист уровня ТОП-3.
Кроме солидной игры самой по себе - и подача и с отскока - отлично! - отметил, что Даня выглядел на турнире просто "сильным" физически.
Успокаивает одно, что в женском финале Рыбка тоже проиграла на тай-брейке, ведя 5:3 и имея чемпионшипбол, так что это теннис и без удачи тут не обойтись, в финале у Медведева она отвернулась от него)))
Про свои слабые стороны - игра у сетки, было плохо, также как и его несколько дроп-шотов совсем не получились
Даня, постарайся в Майами, пжлст, удачи!!!
