Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира

Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд на первой строчке рейтинга.

Арина Соболенко проводит 74-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Белоруска обошла по этому показателю Мартину Хингис (73) и вышла на единоличное 13-е место в истории.

Ей нужно будет оставаться первой еще два года и два месяца, чтобы обойти лидеров – Штеффи Граф и Серену Уильямс .

В топ-12 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят: