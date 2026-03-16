Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко проводит 74-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Белоруска обошла по этому показателю Мартину Хингис (73) и вышла на единоличное 13-е место в истории. 

Ей нужно будет оставаться первой еще два года и два месяца, чтобы обойти лидеров – Штеффи Граф и Серену Уильямс.

В топ-12 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:

  1. Штеффи Граф – 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);

  2. Серена Уильямс – 186 (2013-2016);

  3. Мартина Навратилова – 156 (1982-1985);

  4. Эшли Барти – 114 (2019-2022);

  5. Крис Эверт – 113 (1976-1978);

  6. Граф – 94 (1995-1997);

  7. Моника Селеш – 91 (1991-1993);

  8. Навратилова – 90 (1985-1987);

  9. Граф – 87 (1993-1995);

  10. Мартина Хингис – 80 (1997-1998);

  11. Эверт - 76 (1980-1982);

  12. Ига Швентек – 75 (2022-2023).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
7 комментариев
Ну как обошла, Мартина Хингис – 80 (1997-1998);
Ей еще 6 недель чтобы ее обойти надо и войти в топ-10
Что с текущим темпом вполне реально
Скорее всего на 13 месте также была Хингис
Уч тывая что у нее запас 3300 очков. То до РГ точно будет первой. Хотя сейчас в Майями надо титул защищать, но думаю она его защитит. У Лены сейчас начнется спад.
Арине надо защищать Майами и Мадрид, у Лены в прошлом году там пусто -- так что запас может быстро сгореть
Если Арина избавилась от страха проигрывать ей финалы, то она и устроит Лене спад)
А если до конца года останется #1 то вполне может войти в топ-4
Ребята, я раскрыл заговор "людей в черном"! У меня в памяти нет информации кто такая Эшли Барти, значит мне стерли ее как минимум за 19-22 годы
Соболенко – 11-я теннисистка в истории c 80-ю неделями в статусе первой ракетки мира
2 марта, 19:02
