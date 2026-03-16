Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
Арина Соболенко проводит 74-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.
Белоруска обошла по этому показателю Мартину Хингис (73) и вышла на единоличное 13-е место в истории.
Ей нужно будет оставаться первой еще два года и два месяца, чтобы обойти лидеров – Штеффи Граф и Серену Уильямс.
В топ-12 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:
Штеффи Граф – 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);
Серена Уильямс – 186 (2013-2016);
Мартина Навратилова – 156 (1982-1985);
Эшли Барти – 114 (2019-2022);
Крис Эверт – 113 (1976-1978);
Граф – 94 (1995-1997);
Моника Селеш – 91 (1991-1993);
Навратилова – 90 (1985-1987);
Граф – 87 (1993-1995);
Мартина Хингис – 80 (1997-1998);
Эверт - 76 (1980-1982);
Ига Швентек – 75 (2022-2023).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ей еще 6 недель чтобы ее обойти надо и войти в топ-10
Что с текущим темпом вполне реально