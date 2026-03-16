Евгений Кафельников: «Медведев заслужил место в топ-10 по итогам турнира в Индиан-Уэллс»
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил последние результаты Даниила Медведева.
Россиянин дошел до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где на двух тай-брейках уступил Яннику Синнеру.
«Обыграть на одном турнире Алькараса и Синнера – почти невыполнимая миссия. Даже Джоковичу это не удается. Но Даниил провел отличный турнир и заслужил место в топ-10 по его итогам.
Смена тренера в прошлом сезоне явно пошла ему на пользу. Игра и результаты Медведева улучшились», – приводит слова Кафельникова «Совспорт».
Эх, Медведева уже не хватило на Синнера
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Совспорт»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Медведев знатно добавил, кто то ему прочил до 100 а тут такой успех!
Не верю глазам своим... ЕК не заболел?
Это ИИ ЕК..
Медведев заслужил место в топ-10 по итогам турниров за последние 52 недели.
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем