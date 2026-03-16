Соболенко о соперничестве с Рыбакиной: «Мне нравятся наши матчи. Надеюсь, с этого момента буду выигрывать их все»

Соболенко о Рыбакиной: она, наверное, самый добрый человек в туре.

Арина Соболенко высказалась о соперничестве с Еленой Рыбакиной. Белоруска ведет в личных встречах со счетом 9:7.

«Она [Рыбакина] очень хорошая. Я бы сказала, что она, наверное, самый добрый человек в туре.

Мы играем друг против друга уже много лет и провели огромное количество матчей. Честно говоря, мне это нравится, даже несмотря на то, что я уступила ей много раз, и это были очень болезненные поражения.

Но мне все равно нравится это соперничество, потому что каждый наш финал – это настоящее шоу, высокий уровень тенниса и настоящая борьба. Это здорово и для зрителей, и для меня, потому что помогает становиться лучше.

Я уважаю ее и как человека, и как игрока. Мне нравятся наши матчи. Но очень надеюсь, что с этого момента буду выигрывать их все (смеется)», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко отомстила Рыбакиной