Соболенко о соперничестве с Рыбакиной: «Мне нравятся наши матчи. Надеюсь, с этого момента буду выигрывать их все»
Арина Соболенко высказалась о соперничестве с Еленой Рыбакиной. Белоруска ведет в личных встречах со счетом 9:7.
«Она [Рыбакина] очень хорошая. Я бы сказала, что она, наверное, самый добрый человек в туре.
Мы играем друг против друга уже много лет и провели огромное количество матчей. Честно говоря, мне это нравится, даже несмотря на то, что я уступила ей много раз, и это были очень болезненные поражения.
Но мне все равно нравится это соперничество, потому что каждый наш финал – это настоящее шоу, высокий уровень тенниса и настоящая борьба. Это здорово и для зрителей, и для меня, потому что помогает становиться лучше.
Я уважаю ее и как человека, и как игрока. Мне нравятся наши матчи. Но очень надеюсь, что с этого момента буду выигрывать их все (смеется)», – сказала Соболенко на пресс-конференции.
У белоруски силовой агрессивный теннис, с ней крайне сложно не отходить глубоко, особенно на приеме. И говорить, что Рыбакиной нужно меньше для побед- это очень странное заявление. Ей нужно прибавлять физически, чтобы доминировать над Соболенко. А пока у каждой свои козыри есть и вопрос лишь в том кто лучше их перетасует в конкретном матче