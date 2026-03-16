  • Соболенко о соперничестве с Рыбакиной: «Мне нравятся наши матчи. Надеюсь, с этого момента буду выигрывать их все»
12

Соболенко о Рыбакиной: она, наверное, самый добрый человек в туре.

Арина Соболенко высказалась о соперничестве с Еленой Рыбакиной. Белоруска ведет в личных встречах со счетом 9:7.

«Она [Рыбакина] очень хорошая. Я бы сказала, что она, наверное, самый добрый человек в туре.

Мы играем друг против друга уже много лет и провели огромное количество матчей. Честно говоря, мне это нравится, даже несмотря на то, что я уступила ей много раз, и это были очень болезненные поражения.

Но мне все равно нравится это соперничество, потому что каждый наш финал – это настоящее шоу, высокий уровень тенниса и настоящая борьба. Это здорово и для зрителей, и для меня, потому что помогает становиться лучше.

Я уважаю ее и как человека, и как игрока. Мне нравятся наши матчи. Но очень надеюсь, что с этого момента буду выигрывать их все (смеется)», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко отомстила Рыбакиной

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Арина похоже еще не отошла от этого крэзи матча. 7 поражений от Рыбы ничему ее не научили. Да и вчера на ниточке буквально висела, даже на паутинке. При этом Рыбакиной, которая играет лучше, чем Соболенко, нужно для доминирования над ней всего-то научиться воле к победе. Входить "в режим берсерка", как Арина сегодня, а не стоять на задней линии в ожидании что удача повернется в ее сторону. Т.е. в теории Рыбе надо меньше, чем Сабе, для победы в их матчах. Но то теория.
Воле к победе невозможно научится - она либо есть, либо нет. Либо спортсмен голоден до побед, либо нет. Вроде как последнее время Рыбакина показывает, что ей не все равно. Потому как долгое время казалось, что у нее есть дела поважнее, а она просто делает то, что умеет (теннис) и ей вообще было всё равно на результат.
По такой логике можно сказать, что Рыбакину ничему не научили 9 поражений от Соболенко.
У белоруски силовой агрессивный теннис, с ней крайне сложно не отходить глубоко, особенно на приеме. И говорить, что Рыбакиной нужно меньше для побед- это очень странное заявление. Ей нужно прибавлять физически, чтобы доминировать над Соболенко. А пока у каждой свои козыри есть и вопрос лишь в том кто лучше их перетасует в конкретном матче
надеюсь,нет, раз в 4 финала пойдет)))
Размечталась) ещё наматюгаешься после поражений, это уж точно
Да будет так. На очереди защита Миями.
Нет, как она сама говорила, и палка раз в год стреляет, вот и увидим, кто из них палка))))
К последнему предложению - хренушки тебе (смеется)
Надеюсь Лена перестанет сливать матчи с матчболов и вообще)
Ваши ожидания, ну.. знаете сами.
Лене нужно побольше злости и слушать Вукова и не тратить силы на Дохи с Дубаями.
