Рыбакина о поражении от Соболенко: «Это рулетка. Нельзя сказать, что кто-то сделал что-то невероятное»

Рыбакина о финале в Индиан-Уэллс: я боролась с условиями, с соперницей и с собой.

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале тысячника в Индиан-Уэллс – 6:3, 3:6, 6:7(6).

–Что Арине удалось сделать сегодня, чего она давно не делала против тебя в финалах?

– Это был близкий матч, особенно в третьем сете. Это рулетка. Нельзя сказать, что кто-то сделал что-то невероятное.

Считаю, что я неплохо начала матч. Потом я сильно просела физически. И, конечно, поражение во втором сете придало уверенности сопернице. В третьем сете я боролась с условиями, с соперницей и с собой. Тяжело было играть в такую жару. Я рада, что в предыдущих матчах играла в более позднее время, но, возможно, поэтому не до конца привыкла к такой жаре и утренним матчам.

– Ты только что говорила, что не привыкла к таким условиям. На что это повлияло сегодня?

– Светило солнце, и во втором сете это сильно мне мешало. Я почти не могла ничего толком сделать, пыталась дать себе время. После первого сета взяла перерыв, чтобы охладиться.

Честно говоря, первый сет я сыграла очень хорошо, была полна энергии. Во втором сете случился большой спад. В третьей партии нам обеим было очень трудно – нужно было просто выкладываться на максимум.

– Ты много раз играла с Ариной. Она знает, что ты будешь делать, и наоборот. Как тактически подходишь к таким матчам?

– Есть команда, которая готовит меня к разным сценариям. Конечно, мы знаем свои сильные стороны, иногда даже предугадываем, куда она подаст. Но даже если знаешь, куда она подаст, это не значит, что сможешь отбить мяч.

Поэтому мы обе стараемся что-то менять. В ключевые моменты все решает дополнительное усилие, импульс. У меня был матчбол, но она очень хорошо приняла подачу, поэтому сложно что-то сказать.

Я должна была сыграть лучше во втором сете – возможно, где-то прибавить, найти дополнительные силы, не знаю. В целом я сделала все возможное, но иногда решают мелочи. У меня был матчбол, поэтому в концовке я могла сыграть лучше, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Соболенко отомстила Рыбакиной