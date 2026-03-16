Медведев о коучинге: «Я всегда говорил, что не против, но мне он не нужен»

Десятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о коучинге в теннисе. С 2025 года он разрешен на всех турнирах.

– Australian Open – единственный крупный турнир, где тренерский бокс находится прямо на корте. Как вы к этому относитесь?

– Думаю, это не имеет большого значения. Даже когда тренеры сидят дальше, они все равно могут с тобой говорить, и ты их слышишь. Есть ли турниры, где они действительно сидят дальше? В Дубае раньше было так, но все равно, если кричать, все можно было услышать.

Я всегда говорил, что не против коучинга, но лично мне он не нужен. Когда коучинг был запрещен, меня это устраивало. Сейчас, когда он разрешен, меня это тоже устраивает.

Лично мне немного удобнее, когда команда сидит выше – так мне легче видеть их и общаться. Но если они сидят внизу, тоже нормально. Это не так важно, – сказал Медведев на пресс-конференции.

