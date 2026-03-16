Янник Синнер: «Медведев нужен теннису – у него уникальный стиль игры»

Вторая ракетка мира Янник Синнер оценил уровень игры Даниила Медведева после финала в Индиан-Уэллс. Он обыграл россиянина со счетом 7:6(6), 7:6(4).

– Я очень рад, у меня отличные результаты – победа здесь, полуфинал на «Большом Шлеме». После Австралии этот турнир был первым крупным событием года.

Это была отличная неделя. Мы приехали сюда заранее. Я знал, что еще не выигрывал этот турнир, поэтому хотел подготовиться максимально профессионально.

Это достижение многое для меня значит. Сейчас есть пару дней, чтобы расслабиться, ведь времени между Индиан-Уэллс и Майами не так много. Майами – тоже важный турнир, и мы постараемся показать там лучший теннис.

– Карлос [Алькарас] вчера сказал, что Медведев удивил его агрессивным стилем игры. Ты это тоже заметил? Тебя что-нибудь удивило?

– Я считаю, что он играет отлично, очень уверенно. Он уже выиграл несколько титулов в этом году и здесь снова выступил на высоком уровне. Не стоит забывать, что он чемпион турнира «Большого Шлема». Он отлично подает, и мне было трудно принимать, особенно вторую подачу.

Медведев нужен теннису – у него уникальный стиль игры. Видеть его снова на таком уровне – это здорово. Он очень агрессивный игрок с разными стилями игры на подаче и приеме, и с этим нужно считаться.

– Ты доволен тем, что смог справиться с такими условиями? На корте было очень жарко, фанаты закрывались полотенцами. Вам, наверное, тоже было непросто.

– Да, было жарко, но не влажно. Я приехал сюда за неделю до турнира – условия были похожими. Мы много тренировались. Я был готов, погода и жара не доставили больших проблем, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера