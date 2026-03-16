Соболенко о том, что уступала 3:5 на тай-брейке в матче с Рыбакиной: «Я подумала: «#####, снова проигрываю финал. Господи, только не в этот раз»

Соболенко о матче с Рыбакиной: я буду пересматривать тот удар на матчболе.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы на турнире в Индиан-Уэллс.

В финале она обыграла Елену Рыбакину – 3:6, 6:3, 7:6(6). На тай-брейке белоруска уступала 3:5, а затем отыграла матчбол при счете 5:6.

– Ты сама проговаривала это вслух: «Я хочу этот титул». Ты не хотела маленький трофей, хотела большой. Расскажи, как себя чувствуешь?

– Я очень счастлива. После пары финалов здесь, один из которых был против Елены, я просто рада победе. Это была настоящая битва, чертовски тяжелая. Елена играла невероятно. Я очень довольна последними тремя розыгрышами – смогла показать отличный теннис, сделать мини-брейк и затем подать на матч. Не могу быть счастливее.

– Удар, которым ты отыграла матчбол, был просто фантастическим. Мне кажется, сегодня ты показала невероятную психологическую устойчивость. Считаешь ли, что твой язык тела сыграл большую роль?

– Вся идея перед матчем была в том, чтобы оставаться сильной ментально, показывать с помощью языка тела: «Я здесь, я борюсь, и независимо от того, что происходит на корте, я буду сражаться». И это реально сработало. Я буду пересматривать тот удар на матчболе и напоминать себе в других матчах, что могу так играть.

– О чем ты думала, когда уступала 3:5 на тай-брейке?

– Я подумала: «#####, снова проигрываю финал. Господи, только не в этот раз». Но это был всего лишь один брейк на моей подаче, я старалась бороться за каждый розыгрыш.

– Ты становишься лучше с каждым днем, турниром и годом. Дальше – Майами, ты защищаешь титул. Сколько времени у тебя есть на празднование?

– Мы сразу летим в Майами. Может, выпью пару бокалов в самолете, и все. В Майами меня ждет защита титула, нужно показать лучший теннис. Но с таким настроем, который у меня есть после Индиан-Уэллс, я готова бороться и сделать все возможное.

