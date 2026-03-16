  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о том, что уступала 3:5 на тай-брейке в матче с Рыбакиной: «Я подумала: «#####, снова проигрываю финал. Господи, только не в этот раз»
8

Соболенко о матче с Рыбакиной: я буду пересматривать тот удар на матчболе.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы на турнире в Индиан-Уэллс.

В финале она обыграла Елену Рыбакину – 3:6, 6:3, 7:6(6). На тай-брейке белоруска уступала 3:5, а затем отыграла матчбол при счете 5:6.

– Ты сама проговаривала это вслух: «Я хочу этот титул». Ты не хотела маленький трофей, хотела большой. Расскажи, как себя чувствуешь?

– Я очень счастлива. После пары финалов здесь, один из которых был против Елены, я просто рада победе. Это была настоящая битва, чертовски тяжелая. Елена играла невероятно. Я очень довольна последними тремя розыгрышами – смогла показать отличный теннис, сделать мини-брейк и затем подать на матч. Не могу быть счастливее.

– Удар, которым ты отыграла матчбол, был просто фантастическим. Мне кажется, сегодня ты показала невероятную психологическую устойчивость. Считаешь ли, что твой язык тела сыграл большую роль?

– Вся идея перед матчем была в том, чтобы оставаться сильной ментально, показывать с помощью языка тела: «Я здесь, я борюсь, и независимо от того, что происходит на корте, я буду сражаться». И это реально сработало. Я буду пересматривать тот удар на матчболе и напоминать себе в других матчах, что могу так играть.

– О чем ты думала, когда уступала 3:5 на тай-брейке?

– Я подумала: «#####, снова проигрываю финал. Господи, только не в этот раз». Но это был всего лишь один брейк на моей подаче, я старалась бороться за каждый розыгрыш.

– Ты становишься лучше с каждым днем, турниром и годом. Дальше – Майами, ты защищаешь титул. Сколько времени у тебя есть на празднование?

– Мы сразу летим в Майами. Может, выпью пару бокалов в самолете, и все. В Майами меня ждет защита титула, нужно показать лучший теннис. Но с таким настроем, который у меня есть после Индиан-Уэллс, я готова бороться и сделать все возможное.

Соболенко отомстила Рыбакиной

Свадьба Соболенко – главное событие турнира в Индиан-Уэллс

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoBNP Paribas Open
logoWTA
контент
брань
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
очень разочарован этой подачей на матч от Елены, подача которая работала на ее в этот момент была слабой
Ответ хихидог
Она на матчболе подала 121 миль/ч это 194,73 км/ч.
Назвать такую подачу слабой :)
Ответ Viktor Klinchuk
Дело не в силе, а в том, что она подала точно на ракетку Соболенко на матчболе.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко обошла Хингис по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
28 минут назад
Евгений Кафельников: «Медведев заслужил место в топ-10 по итогам турнира в Индиан-Уэллс»
сегодня, 14:05
Соболенко о соперничестве с Рыбакиной: «Мне нравятся наши матчи. Надеюсь, с этого момента буду выигрывать их все»
сегодня, 13:18
Рыбакина о поражении от Соболенко: «Это рулетка. Нельзя сказать, что кто-то сделал что-то невероятное»
сегодня, 12:26
Медведев о коучинге: «Я всегда говорил, что не против, но мне он не нужен»
сегодня, 11:36
Шарапова посетила вечеринку в честь вручения «Оскара»
сегодня, 11:12Фото
Янник Синнер: «Медведев нужен теннису – у него уникальный стиль игры»
сегодня, 10:27
Соболенко поделилась подборкой фото из Индиан-Уэллс: «Лучшая неделя в моей жизни»
сегодня, 09:47Фото
Синнер стал шестым игроком в XXI веке, выигравшим 25 титулов на уровне тура до 25 лет
сегодня, 08:37
Медведев о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Моя цель – не зацикливаться на них, а улучшать игру и обыгрывать всех остальных»
сегодня, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем