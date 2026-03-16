Синнер стал шестым игроком в XXI веке, выигравшим 25 титулов на уровне тура до 25 лет
24-летний Янник Синнер победил на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Итальянец стал шестым игроком в XXI веке, завоевавшим минимум 25 титулов на уровне тура до 25 лет. Ранее это удалось Ллейтону Хьюитту, Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.
Кроме того, Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим шесть разных «Мастерсов» на харде. До этого рекорд принадлежал Энди Маррею, который сделал это в возрасте 29 лет на турнире в Париже в 2016 году.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ловлю себя на мысли, а если бы его отстранили за допинг, как положено, то и не было этого результата, как надоели двойные стандарты)))
в каком месте Синнер в кризисе, интересно?
В Антарктиде
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем