Синнер стал шестым игроком в XXI веке, выигравшим 25 титулов на уровне тура до 25 лет

24-летний Янник Синнер победил на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Итальянец стал шестым игроком в XXI веке, завоевавшим минимум 25 титулов на уровне тура до 25 лет. Ранее это удалось Ллейтону Хьюитту , Роджеру Федереру , Рафаэлю Надалю , Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу .

Кроме того, Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим шесть разных «Мастерсов» на харде. До этого рекорд принадлежал Энди Маррею , который сделал это в возрасте 29 лет на турнире в Париже в 2016 году.