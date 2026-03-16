Медведев о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Моя цель – не зацикливаться на них, а улучшать игру и обыгрывать всех остальных»

Даниил Медведев: в одном матче любой может бросить вызов Синнеру и Алькарасу.

Десятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, сможет ли составить конкуренцию Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру .

– Можно ли сказать, что на этом турнире вы снова обрели уверенность в матчах против Янника и Карлоса?

– Я уже говорил, что в прошлом году вообще против них не играл, потому что выступал плохо и вылетал раньше. Рад, что на этом турнире сыграл достаточно хорошо, чтобы сначала обыграть всех остальных, а потом встретиться с Карлосом и победить его, а затем побороться с Янником.

Моя цель – не слишком зацикливаться именно на них, а сосредоточиться на том, чтобы улучшать свою игру и стараться обыгрывать всех остальных. А дальше, если на турнире участвуют Карлос и Янник, велика вероятность встретиться с одним из них в полуфинале. А если сыграешь невероятно, то с одним из них и в финале. Так что это цель, и я постараюсь продолжать двигаться в этом направлении.

– Сейчас все ищут игроков, которые смогут регулярно бросать вызов Карлосу и Яннику. У вас есть уверенность, что можете стать таким теннисистом?

– Сложно сказать, потому что я проиграл им много матчей и сегодня снова уступил Яннику. Знаю, что могу быть хорошим игроком, и буду стараться изо всех сил показывать хороший теннис, кто бы ни стоял по другую сторону сетки. И здесь я доказал, что снова могу это делать, как и в Дубае и Брисбене.

В целом в одном матче любой может бросить им вызов. Вы видели, как Якуб [Меньшик ] обыграл Янника в Дохе, видели, как я обыграл Карлоса здесь. В одном матче многие способны их обыграть. Поэтому, думаю, неправильно говорить, что это могу только я, Новак [Джокович ] или Саша [Зверев ].

Но это очень тяжело. Именно поэтому к концу сезона у них обычно около 60 побед и пять-шесть поражений, из которых четыре – в матчах друг с другом. Это непростой вызов, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера