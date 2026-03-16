Медведев о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Моя цель – не зацикливаться на них, а улучшать игру и обыгрывать всех остальных»
Десятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, сможет ли составить конкуренцию Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.
– Можно ли сказать, что на этом турнире вы снова обрели уверенность в матчах против Янника и Карлоса?
– Я уже говорил, что в прошлом году вообще против них не играл, потому что выступал плохо и вылетал раньше. Рад, что на этом турнире сыграл достаточно хорошо, чтобы сначала обыграть всех остальных, а потом встретиться с Карлосом и победить его, а затем побороться с Янником.
Моя цель – не слишком зацикливаться именно на них, а сосредоточиться на том, чтобы улучшать свою игру и стараться обыгрывать всех остальных. А дальше, если на турнире участвуют Карлос и Янник, велика вероятность встретиться с одним из них в полуфинале. А если сыграешь невероятно, то с одним из них и в финале. Так что это цель, и я постараюсь продолжать двигаться в этом направлении.
– Сейчас все ищут игроков, которые смогут регулярно бросать вызов Карлосу и Яннику. У вас есть уверенность, что можете стать таким теннисистом?
– Сложно сказать, потому что я проиграл им много матчей и сегодня снова уступил Яннику. Знаю, что могу быть хорошим игроком, и буду стараться изо всех сил показывать хороший теннис, кто бы ни стоял по другую сторону сетки. И здесь я доказал, что снова могу это делать, как и в Дубае и Брисбене.
В целом в одном матче любой может бросить им вызов. Вы видели, как Якуб [Меньшик] обыграл Янника в Дохе, видели, как я обыграл Карлоса здесь. В одном матче многие способны их обыграть. Поэтому, думаю, неправильно говорить, что это могу только я, Новак [Джокович] или Саша [Зверев].
Но это очень тяжело. Именно поэтому к концу сезона у них обычно около 60 побед и пять-шесть поражений, из которых четыре – в матчах друг с другом. Это непростой вызов, – сказал Медведев на пресс-конференции.
Тайбреки Медведев проиграл у сетки,а не на подаче. А игра у сетки это исторический его слабое место. Случайностей не бывает
И Медведев вполне мог взять этот матч.
Но, поражение было более вероятно. В итоге, оно и получилось))
В принципе, в топ-матче очень сильных игроков, случайности решают меньше, чем в игре неумех, так что, в определенной степени вы тоже правы))
Собственно говоря, Даниил мог и Алькарасу проиграть - там тоже во втором сете все было непросто. Поэтому, я не могу жаловаться на судьбу в этом турнире. Из двух близких матчей, Медведев один взял, один проиграл. Всё честно))
Пока что, Даниилу рановато думать про Карлоса и Янника.
Он сейчас 10-ый в рейтинге. Впереди еще 7 игроков, кроме этих двоих.
Вот про них и надо думать))
Зайдет в топ-4 или топ-5, начнет почти на каждом турнире до Алькараса/Синнера доходить, тогда и про них можно будет подумать. А если играть с ними раз в год-полтора, то можно и не заморачиваться особо))
Да и пока осьминогу сильно подняться будет не так-то просто.
Он, конечно, благодаря этому финалу, прилично подобрался к игрокам на 5-9 месте, но, некоторое расстояние все еще есть.
"Без очков за Майами-25".
Теперь картина там такая:
5.Музетти - 4265
6.Де Минор - 4085
7.Оже-Альяссим - 4000
8.Шелтон - 3860
9.Фриц - 3770
10.Медведев - 3610.
11.Бублик - 3385
Таким образом, выход в четвертьфинал Майами, мало что ему дает: +200 и 3810 очков. Это, в лучшем случае, 9-ое место, если Фриц вдруг сразу вылетит.
А вот полуфинал, +400 и 4010 - уже может кое-что дать, выход на 8-ое место, если Шелтон и Фриц вылетят довольно быстро. А если еще и Оже вылетит в первом же матче, то можно и о 7-ом месте помечтать))
Но, честно говоря, не верю я в полуфинал Майами. Четвертьфинал уже будет успехом.
А потом пойдет грунт. И Медведев к МК будет всего на 9-10 месте.
Плюс, на грунте, тоже кое-какие очки надо защищать до РГ.
Да, можно будет добрать на самом РГ, но, это когда еще будет...
Нужен еще один хороший Мастерс. Хотя бы, полуфинал. Лучше всего, в Майами. Или на одном из трех грунтовых.
Ну, либо выходить в четвертьфиналы всех Мастерсов до РГ - и так, по капельке, накопить на высокое место))
Очень надеюсь, что новая команда Медведева сможет хорошо его подготовить к грунту.
Понятно, что рано или поздно, осьминог должен подняться, ибо, очень скромно сыграл в прошлом году в период от Майами до ЮСО(включительно) - 980 очков.
Для сравнения, тут, на связке, Дубай-ИУ он набрал 1150 за 2 турнира!
А там, 980 очков за полгода! С середины марта по середину сентября, проведя 3 Шлема+6 Мастерсов + несколько турниров категории 500 и 250!
Более-менее приличный Медведев, конечно, наберет больше 980 очков за 12 турниров. И к ЮСО-26 поднимется. Просто, не хочется так долго ждать))
Тем более, пока что, посев у Медведева не слишком хороший, до топ-8 он еще не добрался...
Интересно, насколько получится перенести форму и стиль игры на грунты
>>Лучше всего, в Майами
повезло бы с сеткой)
Так то, Алькарас или Синнер, Медведеву могли выпасть уже в четвертьфинале.
А так, только в полуфинале Алькарас попался.
Хотелось бы и в Майами до полуфинала с ними не встречаться))