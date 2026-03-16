  • Медведев о возвращении в топ-10: «Если удастся продолжать играть на этом уровне, то буду, возможно, даже в топ-5»
Медведев о возвращении в топ-10: «Если удастся продолжать играть на этом уровне, то буду, возможно, даже в топ-5»

Даниил Медведев: если играю хорошо, то возвращаюсь в топ-10.

Финалист «Мастерса» в Индиан-Уэллс Даниил Медведев поделился эмоциями от возвращения в топ-10.

«Это приятно. Я всегда говорил: если играю хорошо, возвращаюсь в топ-10. Сейчас это так. Например, в конце прошлого года я был очень близок к тому, чтобы закончить в первой десятке, хотя были отрезки по ходу сезона, когда все было ужасно и я не набирал очков.

Если мне удастся продолжать играть на этом уровне, то буду в топ-10, возможно, даже в топ-5. Но если уровень упадет, позиция в рейтинге тоже может поменяться.

Значит ли это для меня что-то особенное? Нет. Но это все равно приятно», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
С начала года по прайз мани третий уже👍
Ну по уровню игры на харде сейчас Даниил в топ-5 железно
Даже в топ-2 по прошедшему турниру )
Ну тут не знаю.... Всё таки Синкарас....
Видимо,новый тренер Юханссон подсказал и даже настоял играть острее,а не просто перебивать мяч через сетку и надеяться на ошибки соперников.Пока помогло.
Медведев стал играть ближе к корту. Отсюда и большая агрессивность и количество виннерсов и более быстрая игра.
Что бы так играть необходима стабильная подача и отменная физическая форма. Сейчас оба этих элементах-на уровне. Но форму нельзя держать долго,спада неизбежны.
Либо будет пропускать часть турниров что бы больше тренироваться,меньше играть и иметь всегда хорошую форму. Либо форму неизбежно потеряет и будет прошлогодний Медведев на некоторых турнирах
И делать паузу перед подачей
По многолетней статистике что бы закончить год в 8-ке нужно набрать около 4000 очков за сезон.
У Медведева уже 1650 очков.Еще один удачный тысячник-и по сути место на Итоговом обеспечено ,даже если на остальных турнирах будет играть без особого блеска
Думаю с такой игрой по силам набрать и 7000 очков за сезон и с отрывом стать третьей ракеткой мира. На шлемах какой простор для набора очков, защищать везде лишь первый круг.
Место в Топ-5-это 5000 очков.
Если говорим о положении к концу года-неважно сколько надо защищать прошлогодних очков. Важно только то что набираешь по ходу сезоны.
После ЮСО-25, в рейтинге от 8 сентября 2025 года, Медведев шел 18-м, 2370 очков.
Сейчас, через примерно 4 игровых месяца(отпуск в ноябре-декабре не считаю) он 10-ый, 3610.
За это время набрал 2800 очков на 12 турнирах.

Для сравнения, с Майами-25 по ЮСО-25, тоже за 12 турниров, он набрал 980 очков.
Только на тех 12 турнирах разыгрывалось 13250 очков(3 Шлема, 6 Мастерсов, 2-500, 1-250).
А на последних 12 турнирах всего 8250.

980 из 13250 возможных очков, набрал лишь 7.4% возможных очков. Для понимания, чтобы набрать 10% очков - надо попадать в топ-16 турнира.
Чтобы набрать 5% - в топ-32 крупного турнира(у турниров категорий 250 и 500 немного не так, там, в принципе игроков меньше, чем на Мастерсах или Шлемах)

Получается, Даниил в тот период играл на условное среднее 24-ое место, раз набрал 7.4% очков.

После ЮСО-25, у него 2800 очков из 8250 возможных, т.е. 33.9% возможных.
33.9:7.4=4.58 раза лучше. "Стал играть немного лучше")) В 4,5 раза))
40% - попадание в топ-4 турнира.
20% - попадание в топ-8 турнира.

Набор 33.9% возможных очков - это игра на среднем уровне 5-6 места.
Надо понимать и тот момент, если стабильно брать треть возможных очков - то, это потенциально 7000+ очков за сезон и, по нынешним временам, твердое третье место))

Теперь надо попробовать еще полгодика, до ЮСО-26, поиграть на таком же уровне.
Просто стабильно, даже без каких-то супер-достижений в виде побед на Шлемах и Мастерсов(хотя, я то не против!).

Ладно, пошутили и будет))
Понятно, что, Даниил не сможет так играть весь год...
Но, хотя бы, стабильно выходить в топ-8 и брать 20% возможных очков - это уже 5300-5500 очков после ЮСО-26.
После Майами начинается грунт и трава .Такие % как на харде нереалистичны для Медведева. Плюс будет неизбежный спад формы...скорее всего уже в Майами.
На траве может приличные % выдать, у него на траве % побед близок к % побед на харде))
А вот грунт, да, тут затык.
Правда...
Начиная с 2023, Медведев на грунтовых Мастерсах одерживает 73% побед, а на хардовых только 71%. Вот такая вот забавная аномалия)))
Другое дело, что силы то конечны.
Если Медведев хорошо отыграет в марте, в апреле-мае будет неизбежный спад...
Да эти монстры какие-то
