Медведев о возвращении в топ-10: «Если удастся продолжать играть на этом уровне, то буду, возможно, даже в топ-5»

Даниил Медведев: если играю хорошо, то возвращаюсь в топ-10.

Финалист «Мастерса» в Индиан-Уэллс Даниил Медведев поделился эмоциями от возвращения в топ-10.

«Это приятно. Я всегда говорил: если играю хорошо, возвращаюсь в топ-10. Сейчас это так. Например, в конце прошлого года я был очень близок к тому, чтобы закончить в первой десятке, хотя были отрезки по ходу сезона, когда все было ужасно и я не набирал очков.

Если мне удастся продолжать играть на этом уровне, то буду в топ-10, возможно, даже в топ-5. Но если уровень упадет, позиция в рейтинге тоже может поменяться.

Значит ли это для меня что-то особенное? Нет. Но это все равно приятно», – сказал Медведев на пресс-конференции.

