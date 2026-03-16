Медведев о возвращении в топ-10: «Если удастся продолжать играть на этом уровне, то буду, возможно, даже в топ-5»
Даниил Медведев: если играю хорошо, то возвращаюсь в топ-10.
Финалист «Мастерса» в Индиан-Уэллс Даниил Медведев поделился эмоциями от возвращения в топ-10.
«Это приятно. Я всегда говорил: если играю хорошо, возвращаюсь в топ-10. Сейчас это так. Например, в конце прошлого года я был очень близок к тому, чтобы закончить в первой десятке, хотя были отрезки по ходу сезона, когда все было ужасно и я не набирал очков.
Если мне удастся продолжать играть на этом уровне, то буду в топ-10, возможно, даже в топ-5. Но если уровень упадет, позиция в рейтинге тоже может поменяться.
Значит ли это для меня что-то особенное? Нет. Но это все равно приятно», – сказал Медведев на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что бы так играть необходима стабильная подача и отменная физическая форма. Сейчас оба этих элементах-на уровне. Но форму нельзя держать долго,спада неизбежны.
Либо будет пропускать часть турниров что бы больше тренироваться,меньше играть и иметь всегда хорошую форму. Либо форму неизбежно потеряет и будет прошлогодний Медведев на некоторых турнирах
У Медведева уже 1650 очков.Еще один удачный тысячник-и по сути место на Итоговом обеспечено ,даже если на остальных турнирах будет играть без особого блеска
Если говорим о положении к концу года-неважно сколько надо защищать прошлогодних очков. Важно только то что набираешь по ходу сезоны.
Сейчас, через примерно 4 игровых месяца(отпуск в ноябре-декабре не считаю) он 10-ый, 3610.
За это время набрал 2800 очков на 12 турнирах.
Для сравнения, с Майами-25 по ЮСО-25, тоже за 12 турниров, он набрал 980 очков.
Только на тех 12 турнирах разыгрывалось 13250 очков(3 Шлема, 6 Мастерсов, 2-500, 1-250).
А на последних 12 турнирах всего 8250.
980 из 13250 возможных очков, набрал лишь 7.4% возможных очков. Для понимания, чтобы набрать 10% очков - надо попадать в топ-16 турнира.
Чтобы набрать 5% - в топ-32 крупного турнира(у турниров категорий 250 и 500 немного не так, там, в принципе игроков меньше, чем на Мастерсах или Шлемах)
Получается, Даниил в тот период играл на условное среднее 24-ое место, раз набрал 7.4% очков.
После ЮСО-25, у него 2800 очков из 8250 возможных, т.е. 33.9% возможных.
33.9:7.4=4.58 раза лучше. "Стал играть немного лучше")) В 4,5 раза))
40% - попадание в топ-4 турнира.
20% - попадание в топ-8 турнира.
Набор 33.9% возможных очков - это игра на среднем уровне 5-6 места.
Надо понимать и тот момент, если стабильно брать треть возможных очков - то, это потенциально 7000+ очков за сезон и, по нынешним временам, твердое третье место))
Теперь надо попробовать еще полгодика, до ЮСО-26, поиграть на таком же уровне.
Просто стабильно, даже без каких-то супер-достижений в виде побед на Шлемах и Мастерсов(хотя, я то не против!).
Ладно, пошутили и будет))
Понятно, что, Даниил не сможет так играть весь год...
Но, хотя бы, стабильно выходить в топ-8 и брать 20% возможных очков - это уже 5300-5500 очков после ЮСО-26.
А вот грунт, да, тут затык.
Правда...
Начиная с 2023, Медведев на грунтовых Мастерсах одерживает 73% побед, а на хардовых только 71%. Вот такая вот забавная аномалия)))
Другое дело, что силы то конечны.
Если Медведев хорошо отыграет в марте, в апреле-мае будет неизбежный спад...