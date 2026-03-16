Синнер – первый игрок, выигравший два «Мастерса» подряд без потери сета

Вторая ракетка мира Янник Синнер победил Даниила Медведева в финале в Индиан-Уэллс – 7:6(6), 7:6(4). По ходу турнира он не отдал ни одной партии.

Для Синнера это второй «Мастерс» подряд, выигранный без потери сета. В прошлом году он стал чемпионом турнира в Париже.

Итальянец стал первым игроком в истории, которому это удалось. Теперь на ATP 1000 он идет на серии из 11 побед и 22 выигранных сетов.

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BastienFachan
