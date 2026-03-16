  Рейтинг ATP. Медведев вытеснил Бублика из топ-10, Дрэйпер и Руне выпали из топ-20, Циципас – из топ-50
Рейтинг ATP. Медведев вытеснил Бублика из топ-10, Дрэйпер и Руне выпали из топ-20, Циципас – из топ-50

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Даниил Медведев дошел до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс и вернулся в топ-10.

Джек Дрэйпер не защитил титул и опустился на 26-ю строчку.

PIF ATP Rankings

Положение на 16 марта 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 13550
2 (2) Янник Синнер (Италия) 11400
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 5370
4 (4) Александр Зверев (Германия) 4905
5 (5) Лоренцо Музетти (Италия) 4365
6 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 4185
7 (7) Тэйлор Фриц (США) 4170
8 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4000
9 (8) Бен Шелтон (США) 3860
10 (11) Даниил Медведев (Россия) 3610
11 (10) Александр Бублик (Казахстан) 3385
12 (13) Каспер Рууд (Норвегия) 2715
15 (16) Карен Хачанов (Россия) 2410
16 (17) Андрей Рублев (Россия) 2400
21 (27) Лернер Тьен (США) 1860
26 (14) Джек Дрэйпер (Великобритания) 1710
28 (18) Хольгер Руне (Дания) 1640
51 (43) Стефанос Циципас (Греция) 995
56 (73) Итан Куинн (США) 906
61 (79) Мариано Навоне (Аргентина) 855
94 (92) Стэн Вавринка (Швейцария) 649
Пока все еще много пассажиров выше Даниила в рейтинге, но ничего. К октябрю с такой игрой будет железно 3-ей ракеткой мира.
Ответ Александр Исаев
Какие топ 3
Впереди есть минимум трое которые сильнее на грунте и траве
Ответ zzzeeerrrooo
Но им и защищать очков куда больше, чем Даниилу. Будет ли так божить Музетти в этом году на грунте как в прошлом? Оч сомневаюсь. У Новака щас сгорят очки за финал в Майами и до третьей строчки останется чуть более 1000 очков. А в том, что Даня наберет на 1000-1500 очков больше на отрезке от сегодняшнего дня до октября в сравнении с прошлым сезоном, сомнений практически нет.
Забавно у Медведева:
Майами-25 - ЮСО -25: 12 турниров, набрал 980 очков из 13250 возможных, 7.4% очков.
Смена тренера.
Ханчжоу -25 - ИУ - 26: 12 турниров, набрано 2800 очков из 8250 возможных, 33.9% очков.

65% набранных очков - попадание в топ-2 турнира
40% набранных очков - попадание в топ-4 турнира
20% набранных очков - попадание в топ-8 турнира
10% набранных очков - попадание в топ-16 турнира
5% набранных очков - попадание в топ-32 крупного турнира (для категорий 250 и 500 уже не работает, но этой погрешностью можно пренебречь, мало влияет.)

Что мы имеем?
Майами-25 - ЮСО -25: 12 турниров, 7.4% очков. - играет на уровне условного среднего 24-25 места
Ханчжоу -25 - ИУ - 26: 12 турниров, 33.9% очков. - играет на уровне условного среднего 5-6 места.

33.9 делим на 7.4 и получаем 4.58.
В 4.58 раза больше возможных очков Медведев стал брать после смены тренера!

И также, надо понимать, за счет условной стабильности, реальное место будет чуть выше. Если на каждом турнире за год выступать в силу 24-25 места, в реальности ты будешь немного выше, примерно 18-22. Если на каждом турнире за год играть на уровне 5-6 места, в реальности, ты наберешь 7000-7500 очков, а по нынешним временам - это вполне себе третье место.

Вот только играть так стабильно весь год...хм, будет непросто))
Особенно, непонятно, как Медведев со своей новой командой, отыграет на грунте и траве.
Очень интересно!
Ответ Антон Тимофеев
Благодарю за интересные цифры и размышления!
Конечно хочется чтобы Даниил подольше оставался в хорошей спортивной форме. Посмотрим как сложится нынче в Майами и на грунте. Далеко загадывать не хочется. Хотя в Майами более быстрый хард, предположу что в Медведеву будет труднее, после финала УИ. В прошлом году в Майами все полуфиналисты Индиан-Уэллса дружно проиграли во втором круге.
Ответ Cat VasSillnyi
Да, может и так случиться)
Но, лично меня радует, что Медведев все матчи закончил в 2-х сетах, даже финал))
Все матчи были быстрые, даже полуфинал на 1:37 и финал на 1:55.
Так что, должны силы остаться на Майами, это не АО-24)))
грек сейчас силен цитатами
Ценой Бублика при наличии других 5 пассажиров в топ-10...
Ответ Hardy
бублик сам пассажир ещё тот))))
Хорошая новость, Бублика вытеснил Медведев из топ десять, посмотрим, как будет играть дальше, задержится ли там, как раньше было)))
Далибор Сврчина(Чехия),Даниэль Вальехо(Парагвай),Ринки Хидзиката(Австралия),Себастьян Офнер(Австрия) вошли в Топ-100.Маттео Арнальди(Италия),Роман Андрес Бурручага(Аргентина),Карлос Табернер(Испания),Юго Гастон(Франция) выпали из первой сотни рейтинга.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Очень ценная информация. Половину этих фамилий слышу впервые.
Ответ Павел Баранов
Я неценную информацию пропускаю.Не писать же всем.
