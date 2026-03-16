Рейтинг ATP. Медведев вытеснил Бублика из топ-10, Дрэйпер и Руне выпали из топ-20, Циципас – из топ-50
Опубликован обновленный рейтинг ATP.
Даниил Медведев дошел до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс и вернулся в топ-10.
Джек Дрэйпер не защитил титул и опустился на 26-ю строчку.
Положение на 16 марта 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|13550
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|11400
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|5370
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4905
|5 (5)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4365
|6 (6)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4185
|7 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|4170
|8 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4000
|9 (8)
|Бен Шелтон (США)
|3860
|10 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3610
|11 (10)
|Александр Бублик (Казахстан)
|3385
|12 (13)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2715
|15 (16)
|Карен Хачанов (Россия)
|2410
|16 (17)
|Андрей Рублев (Россия)
|2400
|21 (27)
|Лернер Тьен (США)
|1860
|26 (14)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|1710
|28 (18)
|Хольгер Руне (Дания)
|1640
|51 (43)
|Стефанос Циципас (Греция)
|995
|56 (73)
|Итан Куинн (США)
|906
|61 (79)
|Мариано Навоне (Аргентина)
|855
|94 (92)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|649
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Впереди есть минимум трое которые сильнее на грунте и траве
Майами-25 - ЮСО -25: 12 турниров, набрал 980 очков из 13250 возможных, 7.4% очков.
Смена тренера.
Ханчжоу -25 - ИУ - 26: 12 турниров, набрано 2800 очков из 8250 возможных, 33.9% очков.
65% набранных очков - попадание в топ-2 турнира
40% набранных очков - попадание в топ-4 турнира
20% набранных очков - попадание в топ-8 турнира
10% набранных очков - попадание в топ-16 турнира
5% набранных очков - попадание в топ-32 крупного турнира (для категорий 250 и 500 уже не работает, но этой погрешностью можно пренебречь, мало влияет.)
Что мы имеем?
Майами-25 - ЮСО -25: 12 турниров, 7.4% очков. - играет на уровне условного среднего 24-25 места
Ханчжоу -25 - ИУ - 26: 12 турниров, 33.9% очков. - играет на уровне условного среднего 5-6 места.
33.9 делим на 7.4 и получаем 4.58.
В 4.58 раза больше возможных очков Медведев стал брать после смены тренера!
И также, надо понимать, за счет условной стабильности, реальное место будет чуть выше. Если на каждом турнире за год выступать в силу 24-25 места, в реальности ты будешь немного выше, примерно 18-22. Если на каждом турнире за год играть на уровне 5-6 места, в реальности, ты наберешь 7000-7500 очков, а по нынешним временам - это вполне себе третье место.
Вот только играть так стабильно весь год...хм, будет непросто))
Особенно, непонятно, как Медведев со своей новой командой, отыграет на грунте и траве.
Очень интересно!
Конечно хочется чтобы Даниил подольше оставался в хорошей спортивной форме. Посмотрим как сложится нынче в Майами и на грунте. Далеко загадывать не хочется. Хотя в Майами более быстрый хард, предположу что в Медведеву будет труднее, после финала УИ. В прошлом году в Майами все полуфиналисты Индиан-Уэллса дружно проиграли во втором круге.
Но, лично меня радует, что Медведев все матчи закончил в 2-х сетах, даже финал))
Все матчи были быстрые, даже полуфинал на 1:37 и финал на 1:55.
Так что, должны силы остаться на Майами, это не АО-24)))