Рейтинг WTA. Рыбакина дебютировала в топ-2, Андреева опустилась на 10-ю строчку
Опубликован обновленный рейтинг WTA.
Финалистка тысячника в Индиан-Уэллс Елена Рыбакина дебютировала в топ-2, Талия Гибсон дошла до 1/4 финала и прибавила 44 строчки.
Мирра Андреева не защитила титул и опустилась на 10-ю позицию.
Положение на 16 марта 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11025
|2 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|7783
|3 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7413
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|6748
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|6678
|6 (6)
|Аманда Анисимова (США)
|6180
|7 (7)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4232
|8 (9)
|Элина Свитолина (Украина)
|4020
|9 (10)
|Виктория Мбоко (Канада)
|3351
|10 (8)
|Мирра Андреева (Россия)
|3066
|11 (11)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2918
|20 (20)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1898
|21 (22)
|Анна Калинская (Россия)
|1868
|22 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1845
|57 (56)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1090
|68 (112)
|Талия Гибсон (Австралия)
|950
|71 (71)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|912
|74 (86)
|Анастасия Захарова (Россия)
|899
|82 (88)
|Камилла Рахимова (Узбекистан)
|869
|92 (94)
|Анна Блинкова (Россия)
|820
|100 (106)
|Паула Бадоса (Испания)
|797
|114 (114)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|716
|125 (125)
|Алина Корнеева (Россия)
|643
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Походу погоня будет долгой...
Вела с брейком во втором сете после победы в первом, подавала на матч на тай-брейке.