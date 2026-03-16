Рейтинг WTA. Рыбакина дебютировала в топ-2, Андреева опустилась на 10-ю строчку

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Финалистка тысячника в Индиан-Уэллс Елена Рыбакина дебютировала в топ-2, Талия Гибсон дошла до 1/4 финала и прибавила 44 строчки.

Мирра Андреева не защитила титул и опустилась на 10-ю позицию.

PIF WTA Rankings

Положение на 16 марта 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11025
2 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 7783
3 (2) Ига Швентек (Польша) 7413
4 (4) Коко Гауфф (США) 6748
5 (5) Джессика Пегула (США) 6678
6 (6) Аманда Анисимова (США) 6180
7 (7) Жасмин Паолини (Италия) 4232
8 (9) Элина Свитолина (Украина) 4020
9 (10) Виктория Мбоко (Канада) 3351
10 (8) Мирра Андреева (Россия) 3066
11 (11) Екатерина Александрова (Россия) 2918
20 (20) Диана Шнайдер (Россия) 1898
21 (22) Анна Калинская (Россия) 1868
22 (19) Людмила Самсонова (Россия) 1845
57 (56) Вероника Кудерметова (Россия) 1090
68 (112) Талия Гибсон (Австралия) 950
71 (71) Оксана Селехметьева (Россия) 912
74 (86) Анастасия Захарова (Россия) 899
82 (88) Камилла Рахимова (Узбекистан) 869
92 (94) Анна Блинкова (Россия) 820
100 (106) Паула Бадоса (Испания) 797
114 (114) Анастасия Павлюченкова (Россия) 716
125 (125) Алина Корнеева (Россия) 643
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
А Рахимова тут к чему в списке?
Рыбакиной нужно нанять тренера-сеточника, чтобы научил ее играть у сетки и укороченными, как это сделала Соболенка пригласив хорошего парника Мирного.
Забавно... Отрыв первого номера от второго, такой же (без малого) как второго от седьмого!
Походу погоня будет долгой...
Забавно... Отрыв первого номера от второго, такой же (без малого) как второго от седьмого! Походу погоня будет долгой...
ну тык Саба суперстабильная, везде финалы, полуфиналы, а Рыбка только после возвращения Вукова захотела снова играть как надо)) если Рыбка продолжит так играть, то за год может подтянуться по рейтингу
Лена играла лучше Арины, хотя чувствовала себя неидеально. Нужно учиться дожимать тигрицу и слушать Вукова, если хочешь быть первой ракеткой мира!
Вела с брейком во втором сете после победы в первом, подавала на матч на тай-брейке.
Лена играла лучше Арины, хотя чувствовала себя неидеально. Нужно учиться дожимать тигрицу и слушать Вукова, если хочешь быть первой ракеткой мира! Вела с брейком во втором сете после победы в первом, подавала на матч на тай-брейке.
Так а выиграл то кто?
Лена играла лучше Арины, хотя чувствовала себя неидеально. Нужно учиться дожимать тигрицу и слушать Вукова, если хочешь быть первой ракеткой мира! Вела с брейком во втором сете после победы в первом, подавала на матч на тай-брейке.
Как раз Соболенко не хватает дожимать соперниц , она в 3 сете вон с брейком с Рыбкой вела и в Мельбурне и здесь, но выиграла только здесь и то..через валидол. Рыбке сполна уже отфартило и в САУД Аравии и в Мельбурне, )))
Хотелось бы понять, почему в списке есть Рахимова, но нет Потаповой, Грачевой, Касаткиной, Кудерметовой-мл. и Тимофеевой? Если уж отслеживать изменение рейтинга бывших соотечественниц, то всех одинаково.
Хотелось бы понять, почему в списке есть Рахимова, но нет Потаповой, Грачевой, Касаткиной, Кудерметовой-мл. и Тимофеевой? Если уж отслеживать изменение рейтинга бывших соотечественниц, то всех одинаково.
ну видимо есть любимчики, а остальные нет))
Андреева когда голову вылечит и пора уже нового тренера искать
Рыбакина прекрасна, богиня тенниса.
Паула Бадоса(Испания),Вероника Эрьявец(Словения),Талия Гибсон(Австралия) вошли в Топ-100.Дарья Семенистая(Латвия),Алисия Паркс(США),Лулу Сун(Новая Зеландия) выпали из первой сотни рейтинга.
Соболенко о соперничестве с Рыбакиной: «Мне нравятся наши матчи. Надеюсь, с этого момента буду выигрывать их все»
36 минут назад
Рыбакина о поражении от Соболенко: «Это рулетка. Нельзя сказать, что кто-то сделал что-то невероятное»
сегодня, 12:26
Медведев о коучинге: «Я всегда говорил, что не против, но мне он не нужен»
сегодня, 11:36
Шарапова посетила вечеринку в честь вручения «Оскара»
сегодня, 11:12Фото
Янник Синнер: «Медведев нужен теннису – у него уникальный стиль игры»
сегодня, 10:27
Соболенко поделилась подборкой фото из Индиан-Уэллс: «Лучшая неделя в моей жизни»
сегодня, 09:47Фото
Соболенко о том, что уступала 3:5 на тай-брейке в матче с Рыбакиной: «Я подумала: «#####, снова проигрываю финал. Господи, только не в этот раз»
сегодня, 09:16
Синнер стал шестым игроком в XXI веке, выигравшим 25 титулов на уровне тура до 25 лет
сегодня, 08:37
Медведев о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Моя цель – не зацикливаться на них, а улучшать игру и обыгрывать всех остальных»
сегодня, 08:06
Медведев о возвращении в топ-10: «Если удастся продолжать играть на этом уровне, то буду, возможно, даже в топ-5»
сегодня, 07:39
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
