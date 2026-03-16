Синнер после финала в Индиан-Уэллс: «Здорово снова видеть Медведева на таком уровне»

Янник Синнер прокомментировал финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где он на двух тай-брейках обыграл Даниила Медведева

«Потрясающе. Нет слов. Очень тяжелый матч. Здорово снова видеть Даниила на таком уровне.

С самого первого дня на турнире я очень упорно работал. И этот результат меня радует.

[Уступая 0:4] на втором тай-брейке я верил, давил, возможно, даже посильнее, чем до этого. И концовка получилась отличной», – сказал Синнер в интервью Tennis TV.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Медведев был очень расстроен после матча. Очень сдержанная речь, убежал с фотосессии при первой возможности. Наверняка, 4-0 на тае не дают покоя. Но по большому счету, отличный турнир, а главное - игра вернулась. Удачи в Майами
Мог выиграть Медведев на двух таях, а в итоге на них же проиграл. Вся удача, которая была с Алькарасом исчезла. Черный маг Кафельников сделал свое дело. Сразу двоих теннисистов убил за турнир. Удивительный человек, умеет же.
Я думал только бабушки в сглаз верят))
Если Медведев сохранит такой уровень на весь сезон, то вернется в топ-6 точно.
В топ 3. Там явно лишний персонаж в виде врождённого чокера Сашки есть. Открой щас гонку АТП на конец года она будет такая же вопрос только по первому месту Грешник или Карась все остальные на своих местах
На грунте и траве много не наберет Даниэль, поэтому у того же Музети, если восстановится, больше шансов кмк, да и Зверь на грунте топ-4 железно
Абсолютно равный матч, где все решили детали. То, что Даня может напрягать Синнера и Карлоса очень радует.
Жаль Дане немного не повезло, но в любом случае он провел отличный турнир и ещё будет возможность поквитаться с Синнером.
Поздравляем Даниила! Достойная игра! Победы придут!!!
Что не отнять у Янника по мнению многих, кто с ним общался, что он очень приятный и добрый парень, который всегда очень хорошо отзывается о других людях и никого не осуждает, очень хорошее и редкое человеческое качество в современном обществе!
После его историй с допингом абсолютно правильная политика . Так вроде на фоне его доброты и простоты не вспоминают начнет кого поливать г..зью вспомнят все
Ага, добрый и приятный лжец и мошенник
Поднимайте свои задницы с трона с Карлосом, да здравствует истинный Король Даниил I
А том о том, что повело на тайбрейках, ни слова: на первом тае счёт должен был стать 6:4, во втором 5:2.
А Паша Котов говорил же в последнем интервью, что у Медведева нет плодотворной выигрывающей идеи против Синера. Поэтому и слетает в последнее время против него регулярно.
а у кого она есть? надо надеяться только на то, что у Янника будет не лучший день
