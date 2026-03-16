Синнер после финала в Индиан-Уэллс: «Здорово снова видеть Медведева на таком уровне»

Янник Синнер прокомментировал финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где он на двух тай-брейках обыграл Даниила Медведева .

«Потрясающе. Нет слов. Очень тяжелый матч. Здорово снова видеть Даниила на таком уровне.

С самого первого дня на турнире я очень упорно работал. И этот результат меня радует.

[Уступая 0:4] на втором тай-брейке я верил, давил, возможно, даже посильнее, чем до этого. И концовка получилась отличной», – сказал Синнер в интервью Tennis TV.