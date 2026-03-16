Синнер выиграл все крупнейшие титулы на харде
Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 7:6(6), 7:6(4).
Итальянец шестой раз выиграл «Мастерс» и впервые победил на этом турнире.
Теперь на счету Синнера есть все крупнейшие трофеи на харде: Australian Open, US Open, итоговый турнир ATP и «Мастерсы» в Индиан-Уэллс, Майами, Канаде, Цинциннати, Шанхае и Париже.
Всего Синнер выиграл 25-й титул ATP в карьере.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Не плохо, то итоговые без потери сета выигрывает, то мастерсы, осталось ТБШ ))