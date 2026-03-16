62

Синнер выиграл все крупнейшие титулы на харде

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 7:6(6), 7:6(4). 

Итальянец шестой раз выиграл «Мастерс» и впервые победил на этом турнире. 

Теперь на счету Синнера есть все крупнейшие трофеи на харде: Australian Open, US Open, итоговый турнир ATP и «Мастерсы» в Индиан-Уэллс, Майами, Канаде, Цинциннати, Шанхае и Париже. 

Всего Синнер выиграл 25-й титул ATP в карьере. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoUS Open
logoAustralian Open
logoATP
logoBNP Paribas Open
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я зачем то проснулся и начал смотреть матч,хотя за турнир не один матч Медведева не смотрел..простите меня из-за меня Медведев проиграл
Ответ Рустам Караманов
Нам все равно, пойди поспи
Ответ Рустам Караманов
Комментарий скрыт
Чтобы сейчас выиграть Мастерс или ТБШ, твоя фамилия должна быть Алькарас или Синнер. Одну голову срубишь - вторая все равно тебя сожрет))) Даниил молодец, почти поборол, немного не хватило.
Ответ DimBr
Комментарий скрыт
Ответ Pavel Makarov
Комментарий скрыт
Тай-брейк - по сути- лотерея, типа серии пенальти в футболе, у кого нервы крепче. Да, Медведев обидно их проиграл, но это не поражение 2-6, 3-6, без шансов, допустим.
никогда не думал что Медведев будет так близко к победе на 1 и 2 ракетками на одном турнире после кошмара в 25 году. но феникс восстал из пепла..оба сета с Синнером были очень ровные и все решили 1 2 розыгрыша
Ответ AFP1
Так никогда или после 25? В 21-23 тоже не думали?
Смотрел тут фильм об осаде Трои. Где-то к середине фильма было такое чувство, что победят американцы. Так и вышло.
Базель не выигрывал
Синнер стал первым теннисистом, выигравшим два подряд «Мастерса», не проиграв ни одного сета, с момента введения этого формата в 1990 году.
Не плохо, то итоговые без потери сета выигрывает, то мастерсы, осталось ТБШ ))
Ответ Arthritis
Комментарий скрыт
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
Не читайте советских газет. У Синнера было обнаружено клостебола менее одной миллиардной грамма. А к тому кто кому летел. Джокович летел Федереру 0:4, сам Федерер летел Агасси 0:3 и т.д. Великие игроки обычно не сразу начинают выигрывать.
Я сегодня на рассвете съел победный пряник называйте меня просто- терминатор Яник...
При этом до сих пор нет ни одного крупного титула на грунте.
Ответ VaD
А у Дани аж целый Мастерс есть)
Исторические результаты куются в кабинетах. Увы
